Германия, будучи одним из главных союзников Украины, входит в число стран, откуда в Россию продолжают поступать станки, необходимые для производства оружия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Что важно, 52 компании из Китая поставляют эти станки. 15 компаний из Тайваня, от Германии 13 компаний, от Чехии восемь компаний, от Южной Кореи шесть компаний, Япония — три компании, Индия — три компании, одна компания совсем немного поставляет компоненты из США», — сообщил он.

Зеленский добавил, что Киеву известны наименования этих фирм, но называть их не стал. По его словам, Украина передала информацию об этих поставщиках партнерам в ЕС и США с призывом ввести санкции.

«Что могут сделать эти компании, если они будут бояться применения санкций? Так как современные станки, которые поставлялись современными мировыми компаниями, важно, что они работают с электроникой на расстоянии. И эти компании могут реально их отключить, и эти станки не будут работать», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что Служба внешней разведки показала список 26 стран, в которые была направлена информация о поставках этих станков.

В апреле Киев ввел санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co., Ltd., Rui Jin Machinery Co., Ltd. и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co., Ltd. Этим компаниям запрещено вести бизнес на Украине, их активы на в стране будут заморожены.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин поставляет оружие российской стороне. По его словам, представители КНР производят вооружение на территории России. Однако никаких доказательств своих слов он не предоставил.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал слова Зеленского «необоснованными». По его словам, Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта.