Украина ввела санкции против трех компаний, зарегистрированных в Китае, сообщает Reuters. Накануне украинский президент Владимир Зеленский обвинил КНР в снабжении оружием российских Вооруженных сил, китайские власти обвинения отрицают.

Три компании из Китая попали под санкции Украины — это Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.

Украинские власти не уточняют, по каким причинам в отношении организаций были введены санкционные меры. Теперь этим компаниям запрещено вести бизнес на Украине, их активы на украинской территории будут заморожены.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках вооружения России. По его утверждению, представители КНР производят оружие на российской территории.

«На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Никаких доказательств этого утверждения он не привел, но пообещал представить более подробную информацию на следующей неделе, отмечает Politico.

В ответ официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал слова главы Украины «безосновательными». Согласно его заявлению, Пекин никогда не поставлял смертоносное оружие какой-либо из сторон на протяжении всего военного конфликта. Официально Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в конфликте России и Украины.

Ранее Зеленский заявил, ссылаясь на данные украинской разведки, что в боевых действиях на стороне России участвуют 155 китайских граждан. Линь Цзянь также назвал это заявление «беспочвенным».

«Китайское правительство всегда предписывало своим гражданам держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать вовлечения в конфликт в любой форме, особенно избегая участия в военных операциях какой-либо стороны», — заявил официальный представитель МИД КНР.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отрицает заявления Зеленского о втягивании Китая в российско-украинский конфликт.

«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав», — сказал он РБК.