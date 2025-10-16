Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе проведет встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он написал в соцсети Truth Social после двухчасового телефонного разговора с российским лидером.

«Мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить «, — сообщил Трамп.

По его словам, он намерен обсудить с российским президентом, смогут ли они «положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запланированная в Будапеште встреча Трампа и Путина — «отличная новость для всех, кто стремится к миру». «Мы готовы!», — написал он в соцсети X.

Перед переговорами на уровне глав государств Москва и Вашингтон проведут встречу высокопоставленных советников, на которых США представят госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники, имена которых будут озвучены позже, рассказал Трамп. Место проведения встречи также будет определено позднее.

Разговор с Путиным Трамп назвал «очень продуктивным».

«Я считаю, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора был достигнут значительный прогресс», — написал он.

Американский лидер заявил, что Путин поздравил его с установлением мира на Ближнем Востоке.

«Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет в наших переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной», — подчеркнул Трамп.

Как отметил президент США, Путин также выразил признательность первой леди Мелании Трамп за работу по помощи детям, пострадавшим из-за российско-украинского конфликта.

«Он был очень признателен и сказал, что так будет продолжаться и впредь», — рассказал Трамп.

В ходе разговора «много времени» было уделено обсуждение вопросов торговли между Россией и США «после окончания» конфликта с Украиной, добавил глава Белого дома.

Трамп напомнил, что в пятницу, 17 октября, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер отметил, что обсудит с украинским коллегой сегодняшний разговор с Путиным и «многое другое».

Кремль пока не комментировал телефонный разговор президентов России и США.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 августа, через несколько дней после российско-американского саммита на Аляске.

Что заявили в Белом доме

В Белом доме назвали разговор между Трампом и Путиным «очень хорошим и продуктивным». Главы государств обсудили много вопросов, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, шла ли в разговоре речь о потенциальной встрече российского и украинского президентов, Ливитт сообщила, что пока обсуждается только саммит с участием Трампа и Путина. Американский лидер верит в возможность личной встречи Путина и Зеленского, «и, конечно, ему бы очень хотелось, чтобы это произошло», добавила она.

«Президент Трамп и президент Путин обсуждали совместную встречу в Будапеште, и президент Трамп обсудит эту возможность с президентом Зеленским, когда он будет завтра здесь, в Белом доме», — сказала Ливитт.

Один из репортеров спросил, изменились ли условия со времени проведения первых переговоров между Трампом и Путиным на Аляске, позволяющие ожидать, что вторая встреча пройдет успешнее. Ливитт ответила, что президент США «всегда готов воспользоваться дипломатическим шансом», «никогда не сдается» и намерен «продолжать в том же духе».

Разговор на фоне обсуждения «Томагавков»

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся за день до встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Основными темами запланированных на пятницу переговоров украинский президент назвал ПВО, «дальнобойные возможности» и усиление давления на Россию. Axios пишет, что лидеры США и Украины обсудят возможность передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») дальностью до 2,5 тыс. км.

11 и 12 октября Трамп и Зеленский провели два телефонных разговора. По словам украинского президента, стороны обсуждали вопрос поставок ракет Tomahawk.

Сам Трамп заявлял, что «почти принял решение» по передаче «Томагавкам» и допускал, что США могут поставить их Киеву, если конфликт не будет урегулирован. Он также не исключал, что будет обсуждать этот вопрос с Путиным.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявления американского президента предположил, что поставки Tomahawk могут «кончиться плохо для всех», и «прежде всего для самого Трампа».

В Кремле отмечали, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин говорил, что передача этих ракет Киеву может разрушить отношения России и США.