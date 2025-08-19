В ночь на 19 августа состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам беседа, которую инициировала американская сторона, продлилась около 40 минут.

Трамп проинформировал Путина о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, рассказал Ушаков.

По его словам, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

Во время разговора в том числе обсуждалась идея о том, что «следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех, кто участвуют в переговорах», сообщил Ушаков.

Путин во время беседы «тепло поблагодарил» Трампа за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе нее «прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса», заявил помощник главы государства.

«Президент России веовь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», — добавил Ушаков.

Лидеры России и США условились продолжать тесно контактировать друг с другом «по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня», заключил помощник российского президента.