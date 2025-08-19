В Вашингтоне завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Встреча в Белом доме состоялась спустя несколько дней после российско-американского саммита, который проходил на Аляске в пятницу, 15 августа. О чем заявили участники переговоров перед закрытой от прессы частью обсуждений — в материале RTVI.

Что сказал Трамп

Перед началом многосторонней встречи с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал предшествующие ей переговоры по разрешению конфликта между Москвой и Киевом как «продуктивные». Вместе с тем он выразил надежду на то, что достигнутые договоренности позволят в ближайшее время организовать трехсторонний саммит с участием России.

Президент США также отметил, что во время встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа, тот согласился, что Кремль примет гарантии безопасности для Украины.

«Это один из ключевых пунктов, который нам предстоит обсудить, и мы собираемся рассмотреть это за столом переговоров, в том числе — кто и что конкретно будет делать», — добавил Трамп.

Он также заявил, что в течение «определенного времени, не в очень отдаленной перспективе — через неделю или две» станет понятно, удастся ли завершить российско-украинский конфликт.

Трамп также рассказал, что на закрытой от прессы части встречи с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что при вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения.

Глава Белого дома также заверил, что США и Европа планируют обеспечить максимальную безопасность Украине. Он также выразил уверенность в том, что в ходе многосторонних переговоров стороны придут к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.

О чем рассказал Зеленский

В свою очередь Зеленский перед стартом переговоров с участием европейских лидеров заявил, что его двусторонняя встреча с Трампом была прошла «очень хорошо». Основной темой обсуждения, по его словам, стали гарантии безопасности для Украины, но вместе с тем они говорили и об «очень деликатных вопросах».

«Трамп попытается организовать трехстороннюю встречу. Украина была бы рада, если бы Трамп там присутствовал», — добавил Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на то, что в ходе переговоров будет найдено решение по всем вопросам, в том числе территориальным. Он отметил, что их нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.

«Очень важно, что США посылают такой сильный сигнал, что они готовы участвовать в гарантиях. У нас была конструктивная, конкретная встреча», — сказал украинский лидер.

Что заявили западные лидеры

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил инициативу Дональда Трампа по возобновлению диалога с Владимиром Путиным, назвав это «выходом из тупика». Особое значение глава Североатлантического альянса придал готовности американского президента обеспечить Украине гарантии безопасности со стороны США, охарактеризовав эту позицию как «большой шаг».

«Я готов участвовать в обеспечении гарантий безопасности — это большой значимый шаг, который повлияет на ситуацию», — отметил генсек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала намерение США предоставить Украине гарантии безопасности, о которых говорил американский президент.

«Мы здесь, чтобы работать вместе с вами над справедливым и прочным миром для Украины, чтобы остановить убийства <…> Каждый ребенок должен вернуться в свою семью», — заявила она.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость достижения режима прекращения огня до проведения трехсторонних переговоров.

«Честно говоря, мы все хотели бы увидеть прекращение огня. Не представляю, как пройдет следующая встреча, если оно не будет достигнуто. Для этого нужно оказать давление на Россию», — сказал политик.

О необходимости перемирия также заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что «когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента».

«Идея трехсторонней встречи очень важна, ведь это единственный способ решить эту проблему. И, кстати, я думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча [с участием лидеров ЕС]», — предположил глава государств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские лидеры сегодня могут сделать «исторический шаг» в вопросе гарантий безопасности для Украины.

«Мы говорим о безопасности не только Украины, мы говорим о безопасности Европы и Соединенного Королевства, поэтому этот вопрос так важен», — пояснил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала обсуждение гарантий безопасности для Украины на основе модели, описанной в 5-ой статье устава НАТО о коллективной обороне (нападение на одну из стран-участниц блока расценивается как нападение на всех. — Прим. RTVI).

«Мы будем обсуждать много важных тем. Первая из них — гарантии безопасности, как убедиться, что это не повторится. Это является необходимым условием для любого мира. <… > Я должна напомнить, что если мы хотим добиться мира, нужно сохранять единство. И вы можете полагаться на Италию», — сказала она.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о «протяженной границе» и «историческом опыте» взаимодействия Финляндии с Россией.

«Думаю, за последние две недели мы, вероятно, достигли большего прогресса в завершении этой войны, чем за последние 3,5 года. <…> У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. Мы нашли решение в 1944 году и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — отметил он.