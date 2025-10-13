Лидеры США, Турции, Египта и Катара 13 октября подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газе как представители стран — посредников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Документ подписан на мирном саммите мира в Шарм-эш-Шейхе в присутствии президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, пишет Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент отклонил приглашение на саммит, сославшись на празднование иудейского праздника Симхат Тора вечером в понедельник.

Израильский 12 канал утверждает, что Нетаньяху отказался присутствовать на встрече, опасаясь негативной реакции со стороны своих соратников, поскольку в мероприятии участвуют лидеры арабского мира.

Президент США Дональд Трамп назвал подписанное соглашение историческим, заявив, что «после многих лет страданий и кровопролития война в Газе закончилась». По его словам, чтобы до этого дойти, «понадобилось 3 тысячи лет».

«Это день, ради которого люди по всему региону и по всему миру трудились, стремились, надеялись и молились. За последний месяц они совершили то, что, на мой взгляд, было совершенно немыслимо. Никто не думал, что такое возможно. Благодаря историческому соглашению, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец-то были услышаны», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что саммит и подписанный на нем документ знаменуют собой «поистине историческую перемену, которая запомнится навсегда». Он также поблагодарил лидеров стран Ближнего Востока, благодаря которым удалось добиться перемирия между Израилем и ХАМАСом.

«Говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — заявил глава Белого дома.

По его словам, теперь основное внимание должно быть уделено восстановлению Газы. При этом он добавил, что сектору требуется демилитаризация и создание новых сил безопасности, передает Al Jazeera.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что подписание соглашения по Газе закроет «болезненную главу в истории человечества». Открывая официальную часть саммита, он назвал решение о создании двух государств единственным путем израильтян и палестинцев к миру.

Текст самого соглашения пока не обнародован. По словам Трампа, это очень подробный документ, в котором изложено «множество правил и положений». Один из пунктов соглашения, попавший на камеры, когда Трамп показал журналистам последнюю страницу с подписями лидеров, гласит:

«Мы стремимся к терпимости, достоинству и равным возможностям для каждого человека, гарантируя, что этот регион станет местом, где все смогут реализовывать свои стремления в условиях мира, безопасности и экономического процветания, независимо от расы, вероисповедания или этнической принадлежности» (перевод цитаты по CNN).

13 октября ХАМАС освободил последнюю партию оставшихся в живых израильских заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, — всего 20 человек. Также представители группировки начали возвращать тела 28 погибших заложников. Израиль в рамках сделки освободил 1968 палестинских заключенных.