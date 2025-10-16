17 октября Дональд Трамп примет в Белом доме Владимира Зеленского. Ожидается, что президенты США и Украины обсудят поставки Киеву американских вооружений с отдельным акцентом на крылатые дальнобойные ракеты «Томагавк» (Tomahawk) и украинскую ПВО. RTVI рассказывает, как главы государств подходят к этой встрече и о чем может пойти речь на переговорах — от участия Киева в проекте «Золотой купол» до колоссальных пошлин против Китая.

Давление «Томагавков»

Владимир Зеленский посетит Вашингтон для очных переговоров с Дональдом Трампом уже в третий раз в этом году. И если первая встреча 28 февраля запомнилась бурной перепалкой президентов в Овальном кабинете на весь мир, то вторая прошла в куда более радушной обстановке. В рамках саммита в Белом доме с участием Зеленского и европейских лидеров 18 августа Трамп пообещал, что США помогут Европе проработать гарантии безопасности Украины.

Масштаб такой помощи тогда был неясным, однако в последние недели из Белого дома все чаще зазвучали заявления о возможных поставках Киеву высокоточных ракет «Томагавк» из американского арсенала. Сам Трамп накануне заявил, что может сообщить российскому президенту Владимиру Путину о готовности предоставить Украине «Томагавки» через посредников из НАТО, если не увидит прогресса в мирном урегулировании конфликта России и Украины за столом переговоров.

«„Томагавки“ — это новая ступень агрессии. <…> Я мог бы сказать [Путину]: „Слушайте, если эту войну не будут пытаться урегулировать, то я пошлю „Томагавки“ им [Украине]“. <…> Честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

В преддверии очной встречи с Зеленским Трамп и вовсе рассказал о желании ВСУ перейти в наступление. Глава США также подчеркнул, что Вашингтон изучает варианты поставок Киеву и другого вооружения, помимо ракет «Томагавк».

Ранее Путин предупреждал, что такой шаг Вашингтона будет означать «абсолютно новый, качественно новый этап эскалации», который может привести к разрушению российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже добавил, что тема потенциальной передачи Киеву американских «Томагавков» вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность».

По информации источника Axios, перед переговорами с Зеленским Трамп проведет телефонный разговор с Путиным. Позже Трамп подтвердил это в своих соцсетях.

«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и по его завершении я, как и президент Путин, сообщу о его содержании», — написал глава США в Truth Social 16 октября.

Tomahawk — высокоточные крылатые ракеты, предназначенные для поражения таких целей, как командные пункты, радары, батареи ПВО, аэродромы. Дальность их полета при запуске с земли может составлять 1 800 км, при запуске с корабля или подводной лодки — 2 400 км. Стоимость одной ракеты составляет от $1,87 млн до $4 млн.

Пока неизвестно, сколько именно «Томагавков» Штаты могут поставить Украине. По данным собеседников Financial Times, речь может идти от нескольких десятков до нескольких сотен ракет. Всего же в арсенале США может находиться около 4 150 «Томагавков», подсчитал экс-сотрудник Пентагона Марк Кансиан.

Вместе с тем высокопоставленный военный одной из стран Запада рассказал FT, что в случае одобрения поставок «Томагавков» Киев получит ракеты «относительно быстро», но их использованием будут заниматься «американские подрядчики». Впрочем, «Томагавки» ситуацию на поле боя не изменят, говорится в статье FT.

«Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что „Томагавки“ „дополнят то, чего Украина уже достигла“ с помощью ударов беспилотников большой дальности», — подчеркивает газета.

Как пишет The New York Times, простой поставки «Томагавков» недостаточно, поскольку для их запуска нужны морские или наземные пусковые установки, которые у Украины отсутствуют. Для этих целей Вашингтон может предоставить Киеву наземный ракетный комплекс Typhon, но такой шаг приблизит прямую конфронтацию США с Россией, считают в официальных американских военных кругах.

Тем не менее, Пентагон уже разработал планы продажи или передачи этих ракет Киеву в случае соответствующего приказа Трампа, передает NYT. Источники The Telegraph в европейских странах-членов НАТО заявили, что поддерживают поставки Украине «Томагавков», однако признали, что это решение остается исключительно за президентом США.

«Домашняя работа» Зеленского

Рассказывая о своем предстоящем визите в Вашингтон, Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что его переговоры с Дональдом Трампом будут посвящены «противовоздушной обороне и дальнобойным возможностям [Украины], чтобы оказать давление на Россию ради мира». Кроме того, президент Украины добавил, что по инициативе Трампа он планирует встретиться в США с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

«Мы также уже подготовили свою часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом — как военную, так и экономическую», — написал Зеленский 15 октября.

Ранее Зеленский допустил, что американские «Томагавки» могут быть поставлены Украине в рамках «мегасделки» по закупке у США вооружений на сумму $90 млрд. 10 октября украинский президент рассказал, что Киев предложил Вашингтону «несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны».

Как утверждает украинское англоязычное издание Kyiv Post со ссылкой на источник, Зеленский якобы может предложить Трампу военные знания украинцев для совместной работы над проектом новой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Вашингтон ожидает, что она будет введена в эксплуатацию к концу президентского срока Трампа — к 2028 году.

Предполагаемое намерение Зеленского заинтересовать Трампа в участии Украины в проекте «Золотой купол» выглядит как минимум комично, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Василий Климов.

«Программа „Золотой купол“ рассчитана на защиту национальной территории США от всего спектра ракетно-ядерных и ракетно-неядерных угроз. Каким образом Украина сможет участовать в этой программе — абсолютно неясно. На данном этапе Вашингтон не собирается развертывать эту систему в Европе и на Украине. У Киева нет финансовых ресурсов для того, чтобы участвовать в научно-исследовательских конструкторских работах», — сказал Василий Климов RTVI.

По его словам, Зеленский может быть заинтересован в подобном замысле, чтобы получить доступ к американским технологиям и использовать их для укрепления украинской противоракетной обороны. Однако Трамп к этому предложению, если оно будет заявлено в ходе переговоров, интереса не проявит, считает Климов.

«У США достаточно своих ресурсов, есть большой научно-технический задел в этом вопросе. Поэтому Украина здесь будет лишней», — подытожил эксперт.

«Фонд победы» за счет Китая

На повестке американо-украинских переговоров 17 октября может оказаться и излюбленная тема Трампа — Китай. Как пишет The Telegraph, президент США работает над созданием так называемого «фонда победы» для Украины, куда будут поступать деньги от американских тарифов в отношении Пекина, продолжающего закупать российскую нефть.

Проект Трампа предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт из Китая, средства от которых пойдут на закупку вооружений для украинской армии. По поручению американского президента, министр финансов США Скотт Бессент должен представить план европейским коллегам до пятничного визита Зеленского в Белый дом.

Впрочем, по мнению Бессента, реализовать такую идею США могут только в том случае, если и Европа введет антикитайские пошлины. Сделать это будет непросто: как рассказали The Telegraph дипломатические источники в Вашингтоне, раньше европейские правительства отклоняли саму идею введения санкций против КНР из-за ее торговли с Россией.

«Общеевропейский» политический дискурс в отношении Китая скорее следует в «фарватере американского восприятия» КНР, сказал RTVI сотрудник Сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. В то же время Пекин, пытаясь выстраивать диалог с Евросоюзом, традиционно делает ставку на прямые двусторонние отношения со странами-участницами объединения.

Чтобы у плана Трампа были шансы на успех, США придется усилить давление на двух экономических «тяжеловесов» ЕС — Германию и Францию. Именно с этими странами у Китая относительно развит двусторонний политический и экономический диалог, отметил Федотов. Идея введения европейских санкций в отношении КНР также не порадует заинтересованных в совместных проектах с Пекином Венгрию и Словакию.