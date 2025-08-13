Новая американская система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую планируют развернуть в 2028 году, будет включать в себя четыре оборонительных эшелона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на презентацию правительства США, представленную для подрядчиков оборонной промышленности.

По данным агентства, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных с 11 батареями, размещенных как на континентальной части США, так и и на Аляске и Гавайях.

Стоимость системы оценивается в $175 млрд, однако эта сумма может измениться, так как еще не установлено «количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок, необходимых для системы».

Конгресс к настоящему времени выделил на систему ПРО $25 млрд в рамках законопроекта президента США Дональда Трампа о налогах и расходах, принятого в июле. Еще $45,3 млрд заложено в его бюджетном запросе на следующий год.

«Система «Золотой купол», задуманная как многослойный противоракетный щит для Соединенных Штатов, черпает вдохновение в израильском «Железном куполе», но значительно больше из-за географии, которую ей придется защищать, и сложности, связанной с разнообразными угрозами, с которыми ей придется сталкиваться», — пишет Reuters.

На презентации говорилось, что архитектура системы состоит из космической группировки средств обнаружения и наведения для предупреждения и отслеживания ракет, а также наземных перехватчиков ракет, радаров и, возможно, лазерных установок.

Проект «Золотой купол» представляет собой многоуровневую систему противоракетной обороны для защиты материковой части США. Она предназначена для перехвата баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая оснащенные ядерными боеголовками, а также беспилотников.

В последних линиях обороны «нижний уровень» и «оборона ограниченной зоны» будут находиться новые радары и существующие системы. В их числе система ПРО Patriot и новая «общая» пусковая установка, которая будет запускать современные и будущие перехватчики против всех типов угроз.

«Эти модульные и перемещаемые системы будут спроектированы таким образом, чтобы минимизировать зависимость от подготовленных площадок, обеспечивая возможность быстрого развертывания на нескольких театрах военных действий», — отмечает агентство.