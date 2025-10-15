Дискуссия о милитаризации космоса возвращается — от обвинений в адрес Москвы в планах разместить ядерное оружие на орбите до проекта Трампа создать систему ПРО «Золотой купол». Политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов объясняет, как международное право регулирует военную активность в космосе и почему гонка космических вооружений грозит новыми конфликтами.

На фоне военно-политического противостояния России и стран Запада последних лет активизировалась дискуссия об использовании космического пространства в боевых целях, а именно превращения космоса в «арену боевых действий будущего». Из-за высочайшей секретности космической политики России и США не только наблюдается всплеск подозрительности относительно приготовлений друг друга, но и начали прилагаться заметные усилия по «вооружению» космоса.

В 2024 году американские законодатели высказали сенсационные опасения, что Россия якобы собирается вывести на околоземную орбиту космический аппарат с ядерным оружием на борту, а в начале 2025 года вновь избранный президент США Дональд Трамп обескуражил мировое сообщество своим намерением создать широкомасштабную систему противоракетной обороны с боевым эшелоном космического базирования.

Тематика вывода в космос обычных и ядерных вооружений не уникальна и не раз возникала в прошлые и по меркам «космической эры» достаточно давние времена. Выдвигаемые на первых порах космические проекты по своим масштабам и содержанию внушали оппоненту страх уязвимости, провоцировали на ответные и дорогостоящие действия.

На заре этой эры, в 1960-х годах, Советский Союз намеревался создать стратегический комплекс, оснащенный ракетами, которые должны были выводиться на орбиту наподобие космического корабля и могли в любой момент нанести ядерный удар по наземным целям (P-36орб). Несколько позднее, в 1980-е годы, Соединенные Штаты задумали создать масштабную систему противоракетной обороны, которая была бы способна за счет сотен космических боевых станций с лазерным и пучковым оружием, высокоскоростными электромагнитными пушками сделать ядерное оружие «бессильным и устаревшим» («Стратегическая оборонная инициатива»).

Реализация подобных грандиозных проектов должна была подорвать саму возможность договориться о мирной деятельности в космосе, однако несостоятельность этих и других начинаний позволили пойти по иному пути.

Советскому Союзу и странам Запада удалось в условиях идеологизированных и военно-политических противоречий достичь понимания о том, что безопасность в космосе и на Земле можно достичь лишь договорно-правовым путем.

Правила поведения

Как раз в то время были заложены такие опорные столпы международного космического права, как Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.) и Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.). Первое соглашение наложило запрет на любые испытания ядерного оружия в космосе, а второе запретило вывод на околоземную орбиту или иное развертывание в космосе объектов с ядерным оружием на борту.

В дальнейшем были выработаны иные соглашения, фрагментарно регламентирующие ограничение потенциально опасной деятельности в космосе. Так, первое советско-американское соглашение в области контроля над вооружениями — Договор по ПРО 1972 г. — запрещал создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты противоракетной обороны космического базирования.

Другим соглашением, дополнившем международное космическое право, стала Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (1972 г.), которая установила эффективные международные правила и процедуры относительно ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами, и обеспечила безотлагательные выплаты жертвам такого ущерба.

Позднее была выработана Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (1978 г.), воспрещающая наносить непоправимый вред космическому пространству.

Серая зона

Примечательно, что при всех упомянутых табу, в международном космическом праве вскрылись очевидные лакуны: так и не было установлено прямого запрета на вывод и развертывание вооружений в космосе, если они, конечно, не являются оружием массового уничтожения (ОМУ). После прекращения действия по инициативе США Договора по ПРО в 2002 г. отсутствуют ограничения на создание, испытание и развертывание в космосе систем или средств ПРО космического базирования. Несмотря на настойчивые советские предложения запретить испытание и создание противоспутникового оружия (ПСО), в международном праве не содержится запрета на создание и развертывание ПСО в космосе и на Земле. А ведь им сегодня обладают Россия, США, Индия и Китай.

Без эффективных международно-правовых механизмов, надежно регламентирующих действия государств в космосе, а также сопутствующих мер прозрачности и доверия, между Россией и США возникают искренние опасения по направленности и характеру космической деятельности друг друга. Так, в ответ на американские подозрения относительно ядерного оружия России в космосе, Москва уверенно заявила, что не имеет планов размещения ядерных вооружений в космическом пространстве и исходит из того, что космос является территорией, свободной от оружия любого типа.

В то же время мирное использование ядерной энергии как развивающегося направления освоения космоса было и остается в российских планах. С 2010 г. разрабатывается ядерный буксир «Зевс», планируемый к первому развертыванию на космической орбите в 2030 г. для проведения летных испытаний. Вспоминается и реализуемый проект России и Китая по доставке ядерной энергоустановки на Луну в 2030-х годах.

А вот Соединенные Штаты не скрывают своего намерения разместить вооружения на космической орбите.

В январе 2025 г. пришедшая к власти администрация Трампа представила проект создания масштабной системы ПРО «Золотой купол» с эшелонами космического базирования. Вдохновленный наследием «Звездных войн» 1980-х гг., Трамп задумал обеспечить оборону Соединенных Штатов от всех типов ракетно-ядерных и неядерных угроз, как оказалось, исходящих не только со стороны Северной Кореи и Ирана, но и от крупных ядерных держав — России и Китая. Главным компонентом перспективной системы ПРО станет разветвленная система боевых и информационно-управляющих средств в космосе. Утверждается, что запланированную «мегасистему ПРО» удастся «ввести в полную эксплуатацию» к 2029 г.

Накрыться «Золотым куполом»

При всей амбициозности проекта администрация США не учитывает сопутствующие стратегические риски, которые обязательно возникнут в результате начала работ по возведению крупномасштабной системы противоракетной обороны. В ответ на «Золотой купол» Россия неминуемо продолжит развивать стратегические наступательные системы с совершенными средствами преодоления ПРО, параллельно транслируя меры прозрачности, доверия и даже ограничений систем ПРО как неотъемлемая часть процесса сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ). Таким образом, ситуация вокруг «Золотого купола» предопределит судьбу российско-американского диалога по дальнейшим ограничениям и сокращениям СНВ.

Кроме прочего, запланированное размещение на орбите боевых эшелонов ПРО может спровоцировать гонку космических вооружений. Со стороны России и Китая в случае провала мирных усилий ответным шагом будет создание и развертывание собственных орбитальных систем ПРО и средств их нейтрализации. Этот сценарий приведет к экспоненциальному росту напряженности и риску возникновения вооруженных конфликтов в космосе.

Хорошо, если бы эти риски были оправданы. Но «Золотой купол» слишком грандиозен, чтобы легко и беспрепятственно быть воплощенным на практике.

За столь ограниченный период, вероятно, Соединенным Штатам удастся лишь объединить существующие компоненты ПРО и ПВО с наземной и космической инфраструктурой обнаружения и сопровождения целей. При этом развитие «Золотого купола» будет зависеть от желания и способности американского президента обеспечить политическую и идейную преемственность проекту. В противном случае эта инициатива так и останется загадочным символом трамповской эпохи.

По открытым данным, в настоящее время Россия и США не имеют ударных вооружений в космосе. Поскольку космическое пространство активно используется в военно-прикладных целях, — будь то контроль военно-стратегической обстановки, связь и управление войсками, проверка соблюдения международных соглашений, — добиться полного запрещения использования космоса в военных целях невозможно, да и не нужно. Однако минимизировать риски развязывания гонки космических вооружений представляется вполне реалистичной задачей, даже с учетом неблагоприятной военно-политической среды.

Единственным, проверенным временем способом снижения уровня потенциальной военной угрозы остается продвижение по пути контроля над вооружениями и заключение предметных соглашений по конкретным мерам обеспечения взаимной и неделимой безопасности.

