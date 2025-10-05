Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут разрушить российско-американские отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы говорили об президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал глава государства.

Путин добавил, что развитие ситуации «зависит не только от нас и не только от меня».

Ранее президент в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» заявил, что поставки Украине ракет «Томагавк» не окажут влияния на ход боевых действий. В то же время возможные удары с их применением нанесут ущерб отношениям России и США, в которых «наметился какой-то свет в конце тоннеля», считает Путин. По его словам, это будет означать «абсолютно новый, качественно новый этап эскалации».

«Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились. <…> Могут “Томагавки” нанести ущерб? Ну, будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал глава государства.

Использование ракет «Томагавк» Украиной без прямого участия американских военных специалистов будет невозможно, что указывает на практические ограничения в их применении, отметил Путин.

Получит ли Украина «Томагавки»

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву новую систему вооружения, которая, по его утверждению, «заставит» Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По данным The Telegraph, это ракеты Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позже подтвердил, что власти страны обсуждают возможные поставки на Украину ракет Tomahawk. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу остается за Трампом.

В Кремле заявили, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Украине ракет Tomahawk.

«Представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет. И в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Reuters писало, что передача Tomahawk Киеву маловероятна. Как предполагает агентство, вместо них Украине могут предложить альтернативные варианты ракет меньшей дальности. Также рассматривается схема, при которой европейские союзники закупят и передадут Киеву другое вооружение с меньшей дальностью действия.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН сказал Зеленскому, что он открыт к снятию запрета на удары американским оружием по территории России. О получении Киевом соответствующего разрешения позже заявил спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог. После этого WSJ сообщила, что власти США готовы предоставить Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре.