В понедельник, 29 сентября, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп одобрил применение дальнобойного оружия Украиной по российской территории. При этом он сообщил, что решение по поводу передачи Украине дальнобойных ракет «Томагавк» еще не принято. Перспективы применения крылатых ракет США против России в беседе с RTVI оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат напомнил, что такое разрешение США уже давали Украине при администрации Байдена. Событие преподносилось как сенсация, но формально и до этого ВСУ использовали для ударов по целям в России установки HIMARS и ракеты Storm Shadow, отметил Журавлев.

«Эти заявления рассчитаны, видимо, на публику, у которой совсем нет памяти, — саркастически сказал он. — Сейчас, очевидно, этими словами пытаются прикрыть поставки из США на Украину американских ракет «Томагавк», а к ним даже в клубе НАТО не у всех есть доступ — Великобритания, Нидерланды, но и там их используют лишь под контролем Пентагона».

Журавлев заявил, что если ВСУ все же получит «томагавки», можно будет говорить о новом этапе войны, в которой США становятся непосредственным участником. Тогда Россия найдет способ использовать и «Орешник» по американским целям, заверил депутат.

«Тогда и наш «Орешник» должен переехать куда-то поближе к американским границам, его, кстати, очень просил привезти венесуэльский президент Николас Мадуро. А как уж будет применять, по каким целям — не наша забота — в эту игру уж точно можно играть вдвоем», — заключил он.