Члены комитета Госдумы по обороне прокомментировали для RTVI новость о том, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по России дальнобойным оружием. Виктор Соболев уверен, что президент США не даст Зеленскому ни крылатые ракеты «Томагавк», ни тем более ядерное оружие. Андрей Колесник предложил ударить по логистической цепочке поставки ракет.

Виктор Соболев отметил, что Трамп ведет себя все агрессивнее в отношении России. Соболев припомнил пост американского президента о том, что Украина может вернуть себе территории и перейти в наступление. Несмотря на это, он считает «томагавки» слишком серьезным оружием, чтобы передавать его Киеву.

«Я не думаю, что Трамп настолько безумен, что разрешит «томагавками» наносить удары по России. Нет на Украине специалистов, которые могут обращаться с «Томагавками», значит, это должны быть американские военнослужащие. Я просто не думаю, что до этого дойдет», — сказал Соболев.

Он отметил, что так как на Украине нет специалистов для обслуживания ракет, США придется выделить своих военнослужащих, а это, по словам парламентария, будет означать войну. Соболев уверен, что Трамп не пойдет на то, чтобы развязать сейчас Третью мировую войну.

«Ядерное оружие, конечно, Украине никто не передаст. Но «Томагавк» — это серьезная высокоточная ракета», — добавил он при этом.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал россиян не бояться обещаний Трампа.

«Бояться не нужно ни в коем случае, это не в нашем стиле, не в стиле россиян, пусть нас боятся, а значит, уважают. Нужно противостоять этим новым вызовам. Трамп крутил, он все равно шел к этому, речь уже давно шла», — заявил он в беседе с корреспондентом RTVI.

Колесник предложил разобраться, по какой логистической цепочке будут передаваться ракеты, и ударить по ней. Депутат отметил, что воздушным путем ракеты на Украину доставляют через польский аэродром Жешув.

«Они тоже как-то доезжают из Великобритании, из Германии. Но надо посмотреть по поставкам этих «томагавков», как они доставляются, и, может быть, стоит на логистическом этапе уничтожить эти ракеты, чтобы они потом не долетали до наших воинов», — сказал Колесник.

О том, что Дональд Трамп одобрил удары по России дальнобойным оружием ранее в эфире Fox News сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.