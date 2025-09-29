Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. Об этом заявил спецпредставитель главы государства Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Нет неприкосновенных территорий. Именно поэтому, как я считаю, на прошлой неделе (и это было подтверждено), президент Зеленский попросил президента Трампа предоставить ракеты «Томагавк», которые обеспечивают такую дальность», — рассказал он.

По поводу передачи Украине дальнобойных ракет «Томагавк» «решение еще не принято», отметил Кит Келлог.

Ранее в интервью Axios Владимир Зеленский сообщил, что попросил Трампа предоставить Украине новое оружие, которое «заставит» Владимира Путина начать переговоры. Какое именно оружие имелось в виду, он не уточнил, однако газета The Telegraph тогда сделала вывод, что подразумевались крылатые ракеты «Томагавк».

Зеленский тогда же обратился к представителям российской власти, заявив, что он «обязаны знать, где у них бомбоубежища», так как они могут понадобиться им в случае, если они не остановят боевые действия. На этот выпад ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написавший в мессенджере Max: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».

Во время встречи на полях Генассамблеи ООН Трамп сообщил Зеленскому, что готов снять ограничения на удары американским оружием по территории России.