Страны-участницы «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большей дальности, передает пресс-служба британского правительства. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] <…> приветствовал заявление партнеров по «коалиции желающих» о готовности поставлять ракеты большой дальности в Украину для дальнейшего увеличения поставок в страну», — говорится на сайте британского правительства.

Среди прочего, Стармер обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы «продолжает затягивать мирные переговоры». По мнению британского премьера, «коалиции желающих» необходимо «оказать давление» на российского главу, чтобы «добиться прекращения боевых действий».

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что 26 стран отправят на Украину свои войска после заключения соглашения о прекращении огня, которое положит конец боевым действиям. Западные военные обеспечат «послевоенную безопасность на суше, море или в воздухе», но не будут «стремиться вести какую-либо войну с Россией».

Отвечать на вопрос о том, сколько европейских солдат может быть размещено на Украине, французский лидер отказался. Он добавил, что ЕС намерен предоставить Киеву гарантии безопасности, когда будет заключено мирное соглашение. По его словам, Вашингтон «очень четко» заявил о своей готовности участвовать в них.

Как отмечает France 24, европейские лидеры не раскрывают характер гарантий безопасности. По утверждению телеканала, они будут включать размещение европейских войск на Украине, их подготовку и «поддержку в тылу» со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в качестве одной из гарантий безопасности рассматривает членство страны в ЕС. По его словам, это будет «экономическая и геополитическая гарантия». Кроме того, украинский лидер заявил, что «не видит желания со стороны России» завершить боевые действия.

Зеленский также назвал «необходимостью» встречу с Путиным. Однако украинский лидер подчеркнул, что позвать его в Москву — «лучший способ сорвать встречу». Накануне российский лидер пригласил украинского главу на встречу в Москву.

«Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин.

В России считают гарантии безопасности для Украины «абсолютно неприемлемыми». Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что «это не гарантии безопасности Украины, это гарантии угрозы европейскому континенту».

Она добавила, что Россия не будет рассматривать вопрос о размещении иностранных войск на Украине «ни в каком формате».