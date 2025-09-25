В распоряжении России есть виды вооружения, от которых не защитит бомбоубежище. Об этом заявил в мессенджере Max заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Axios.

В ходе беседы с ведущим Бараком Равидом Зеленский заявил, что представители Кремля «обязаны знать, где у них бомбоубежища», так как они могут понадобиться им в случае, если они не остановят специальную военную операцию.

Украинский лидер также заявил, что готов применить дальнобойное оружие, если его предоставит американская сторона.

В ответ на это бывший президент России назвал Зеленского «киевским нариком», а также призвал США помнить о наличии у Москвы мощного оружия.

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал он.

Ранее Медведев высмеял слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», а россияне выстраиваются в «длинные очереди за бензином».

Комментируя продолжающийся четвертый год конфликт между Москвой и Киевом, Трамп выразил уверенность в том, что специальная военная операция нанесла российской экономике серьезный урон, в то время как сопротивление Украины открывает возможность возврата территорий в прежних границах.

В частности, американский лидер заявил, что «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю» и написал в соцсетях, что «три с половиной года бессмысленной войны» выставляют страну не в лучшем виде.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия «больше ассоциируется с медведем», а «бумажных медведей не бывает». Он также признал наличие «определенных точек напряжения и проблемных точек» в российской экономике, которые связал с действий санкций, введенных против России и общей нестабильностью мировой финансовой системы.

В то же время, Песков обратил внимание на сохранение макроэкономической стабильности внутри страны в подобных обстоятельствах.