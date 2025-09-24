Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия — это «бумажный тигр», относится к категории «политических заклинаний». Такое мнение выразил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Бывший президент России поместил высказывание американского лидера о противостоянии России и Украины в контекст 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая началась в Нью-Йорке 29 сентября.

В частности, он напомнил о разошедшихся в сети кадрах с ГА ООН, где президент Польши Кароль Навроцкий предположительно употребляет снюс.

«Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца — кокс и тремор, у поляка — снюс во рту. А Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему „Как слаба Россия“», — написал Медведев.

Замглавы российского Совбеза также назвал украинского и французского лидеров Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона «клоунами» — встреча Трампа с ними предшествовала публикации президента США с критическими заявлениями в сторону России.

«Там [в посте Трампа] и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и „бумажный тигр“», — отметил он.

По словам Медведева в той «реальности», о которой написал президент США, все обстоит «по-другому», и украинская сторона «побеждает» в конфликте с Россией, которая «порвана в клочья», а экономика «бандеровской Украины» якобы демонстрирует уверенный рост благодаря ресурсам, которые есть в распоряжении страны.

«В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа — Обама и Байден», — заявил бывший президент.

В то же время замглавы Совбеза отметил, что «Трамп не такой» и выразил уверенность в том, что американский лидер «вернется», так как «он всегда возвращается», и привел в качестве примера возобновление контактов президента США с предпринимателем Илоном Маском после их конфликта в соцсетях.

«Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию», — написал Медведев.

Он также обратил внимание на частую смену точки зрения Трампа на различные вопросы, назвав ее одним из факторов его успеха.

«Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — заявил бывший президент.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсетях, что «три с половиной года бессмысленной войны» не делают чести России, выставляя страну «бумажным тигром». Он также предположил, что ситуация может измениться по мере роста осведомленности россиян о реальном положении дел и увеличения числа экономических проблем, таких как «длинные очереди за бензином».

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру» призвал воспринимать заявления Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» серьезно, но не буквально. По его мнению, в словах экс-президента США содержится определенная доля иронии.

Эксперт пояснил, что, несмотря на жесткость формулировок, Трамп может таким образом пытаться «вскрыть блеф» европейских ястребов и украинского лобби. Таким образом американский лидер дает понять, что Европа, если хочет продолжать конфронтацию с Россией, может делать это без прямого участия США, в то время как Штаты могут ограничиться поставками вооружений.

Дудаков отметил, что по сути «бумажным тигром» сегодня является сама Европа, и именно на это Трамп и пытается указать своей риторикой.