Президент США Дональд Трамп считает, что Украина способна восстановить территориальную целостность при поддержке западных партнеров. Своим мнением американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

По его оценке, трехлетний конфликт между Москвой и Киевом нанес значительный ущерб российской экономике, а устойчивость Украины создает условия для возврата к довоенным границам.

«Украина при поддержке Евросоюза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?», — написал Трамп.

Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как демонстрирующую слабость России, отметив, что «реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю».

В своей публикации Трамп дал оценку действиям России, заявив, что «три с половиной года бессмысленной войны» не делают стране чести и, по его мнению, скорее выставляют её в роли «бумажного тигра».

Он выразил предположение, что по мере того, как граждане России в крупных и малых городах будут узнавать о реальном положении дел и сталкиваться с экономическими трудностями, такими как дефицит товаров, ситуация может измениться.

«Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!», — считает президент США.

Вместе с тем Трамп подтвердил продолжение американских поставок вооружений Украине через НАТО, подчеркнув, что альянс самостоятельно определяет их использование.

Свой пост глава Белого дома завершил пожеланием «удачи всем» сторонам конфликта.

Незадолго до этого на полях Генассамблеи ООН Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским дал добро странам НАТО на сбивание российских самолетов в случае нарушения границ.

Главным прогрессом в урегулировании конфликта американский лидер назвал «ужасное состояние» экономики России. Он также отметил, что конфликт, по его мнению, закончится не скоро.

«И честно, украинская армия хорошо справляется с тем, чтобы останавливать эту большую армию», — добавил президент США.

При этом на вопрос, окажет ли Вашингтон помощь союзникам в таком случае, он ответил уклончиво, заявив, что «это будет зависеть от обстоятельств».

Позднее в разговоре с президентом Франции Макроном Трамп также сказал, что хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, «к сожалению, ничего не значили» для урегулирования конфликта на Украине.

В августе президент США высказал мнение, что Зеленский способен мгновенно прекратить конфликт, пойдя на территориальные уступки и отказавшись от курса вступления в НАТО. Госсекретарь Марко Рубио, комментируя это заявление для NBC News, отмечал, что достижение мирного соглашения всегда требует компромиссов от каждой из сторон.

Эта точка зрения не соответствует публичной позиции российских властей, которые неоднократно заявляли об отсутствии возможности территориальных уступок и выдвигали в качестве условия вывод украинских войск из четырёх регионов — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

По данным изданий Financial Times и Reuters, в ходе саммита России и США на Аляске в августе Путиным было предложено заморозить боевые действия вдоль основной линии фронта. В качестве условия назывался переход Донецкой и Луганской областей под контроль российских Вооруженных сил.

Украинская сторона отклонила это предложение, сославшись на возможное ослабление обороноспособности страны перед потенциальными новыми наступлениями. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к поиску компромиссных решений по текущей линии соприкосновения, однако подчеркнул, что вопросы территориального урегулирования должны обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров с российским лидером.