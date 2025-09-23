Украине следует согласиться на мирную сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеведущему Крейгу Мелвину в программе NBC Today. Он обозначил позицию администрации Белого дома перед началом дебатов высокого уровня с участием мировых лидеров в рамках 80-й Генассамблеи ООН.

Как сказал Рубио, США являются единственной страной в мире, которая может вести диалог как с Украиной и выступать посредницей между двумя сторонами конфликта в достижении мира.

«Но это не наша задача — прекратить войну. Русские должны остановить войну. <…> И украинцы должны согласиться на мирную сделку», — указал госсекретарь.

Так он ответил на замечание Мелвина, что президент США Дональд Трамп перед выборами неоднократно обещал положить конец российско-украинскому конфликту за один день, но прошло уже почти 250 дней с начала его второго срока, а боевые действия продолжаются.

По словам Рубио, Трамп говорил о том, что достижение мирного соглашения в этом конфликте будет его приоритетом, и это так и есть.

Ведущий напомнил, что Трамп в ходе предвыборной кампании даже говорил, что закончит конфликт в первый же день после вступления в должность.

«Что ж, я думаю, это свидетельствует о том, что он неоднократно заявлял, что сделает это своим приоритетом. Он, безусловно, сделал для прекращения войны больше, чем [бывший президент США Джо] Байден. У Байдена даже не было плана действий на этот счет», — ответил Марко Рубио.

Вместе с тем госсекретарь допустил, что посредничество США в российско-украинском урегулировании может закончиться, и Трампу «возможно, придется принять решение о введении новых санкций» против России. Он добавил, что Европе, где некоторые страны «продолжают покупать огромные объемы нефти и газа у России», тоже важно ужесточить санкции.

«Но давайте помнить: он [Трамп] не начинал эту войну. Он унаследовал ее, и все, чего он хочет, — это положить ей конец. И он сделает все возможное, использует все шансы на успех», — подчеркнул Рубио.

Он пояснил, что если США пойдут на ужесточение санкций, то это сведет на нет роль страны как посредницы в достижении мира между Россией и Украиной, и конфликт «продлится еще два года». «Мы надеемся избежать этого», — заключил он.

После встречи Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске в августе американский лидер написал в соцсети Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский может немедленно завершить конфликт, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. Рубио тогда сказал NBC News, что если мирная сделка состоится, «каждой стороне придется от чего-то отказаться».

Российские власти неоднократно исключали возможность территориальных уступок Киеву. В середине прошлого года Путин назвал одним из ключевых требований для возобновления мирного диалога с Украиной полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР а также Запорожской и Херсонской областей. Эту позицию он подтвердил в начале августа этого года.

Затем, в ходе саммита на Аляске, Путин, по данным Financial Times и Reuters, предложил заморозить боевые действия вдоль большей части линии фронта при условии передачи Донбасса под контроль России. Украина отклонила такой вариант, сославшись на риски ослабления обороноспособности страны перед возможными новыми наступлениями. Зеенский выразил готовность к «удобоваримому компромиссу» по нынешней линии соприкосновения, но заявил, что вопросы территориального урегулирования должны обсуждаться только напрямую с Путиным.