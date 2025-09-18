Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам своего визита в Великобританию.

По признанию Трампа, он считал, что урегулировать российско-украинский конфликт будет «проще всего» из-за его отношений с Путиным.

«Но он подвел меня, он действительно подвел меня», — сказал американский лидер.

В то же время Трамп отметил, что не считает ошибкой встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Он также выразил мнение, что «все будет сделано правильно» и боевые действия на Украине прекратятся. Президент США добавил, что рассчитывает на «хорошие новости» в ближайшее время по этому вопросу.

Кроме того, Трамп заявил, что больше не опасается перерастания военных действий на Украине в третью мировую войну.

«Эта война могла бы стать третьей мировой, но я не думаю, что мы близки к этому», — сказал он.

США и Великобритания совместно работают над завершением конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции британский премьер-министр Кир Стармер. По его словам, они с Трампом обсуждали в том числе «решительное усиление давления на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долгосрочным».

По мнению Трампа, российскому президенту придется прекратить боевые действия при снижении цен на нефть. «У него не будет выбора, он выйдет из этой войны», — пояснил свою мысль глава Белого дома.

Новость дополняется