Вашингтон ждет от президента России Владимира Путина решения по урегулированию конфликта с Украиной, рассказал глава США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Если оно не устроит американскую сторону, будут приняты меры, подчеркнул республиканец.

«У меня нет послания президенту [России Владимиру] Путину, он знает мою позицию. Он так или иначе примет решение [относительно конфликта с Украиной], и мы будем либо довольны им, либо недовольны. А если мы будем недовольны, кое-что произойдет», — заверил Трамп.

Американский глава также прокомментировал предположение польского журналиста о том, что он критикует Путина, но не предпринимает новых действий. Трамп задался вопросом: «С чего вы взяли, что мы не предпринимали никаких действий?».

«Вы считаете, что введение вторичных пошлин на Индию, самого большого закупщика российской нефти после Китая — не действие? Это стоило России сотен миллиардов долларов. Вы называете это бездействием?» — заявил президент США.

Вместе с тем он признал, что пока не переходил «ко второму или третьему этапу» в данном вопросе. Журналисту, который задал вопрос о бездействии американской стороны в отношении России, Трамп посоветовал «подыскать новую работу».

Кроме того, СМИ писали, что Трамп в ходе общения с журналистами анонсировал новый телефонный разговор с Путиным. Однако позднее корреспондент AFP Дэнни Кемп со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщил на своей странице в Х, что американский лидер имел в виду президента Украины Владимира Зеленского.