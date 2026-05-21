При планировании отдыха в странах Азии, Ближнего Востока, на Кубе и в Венесуэле наиболее выгодным вариантом для путешественников является покупка пакетного тура. Об этом рассказала Life.ru глава турагентства Наталия Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что в случае с азиатскими странами эта рекомендация применима в первую очередь к поездкам на срок до двух недель.

«Туроператоры выигрывают за счет чартерных рейсов и специальных условий работы с отелями», — пояснила Ансталь.

По ее словам, туроператоры заблаговременно оплачивают блоки мест на рейсах и в гостиницах, что дает им возможность продавать туры по более низкой цене.

Длительные поездки в Азию на три недели и дольше выгоднее организовывать самостоятельно. Эксперт пояснила, что владельцы апартаментов и вилл зачастую делают скидки тем, кто снимает жилье надолго.

Кроме того, путешественники могут подобрать более выгодные даты для перелета, купить билеты заранее или, наоборот, ближе к вылету, когда появляются интересные предложения, а обратный билет можно оформить из страны пребывания.

Ансталь отметила, что в случае с Европой самостоятельные поездки обходятся дешевле, чем туры, при наличии у путешественника визы. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия прямых рейсов из России, пояснила эксперт. По ее словам, так же обстоит дело с поездками в страны ближнего зарубежья и СНГ.