Власти России отложили введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Об этом пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников изданий, мера отложена до осени и грядущих выборов в Госдуму. Документа, где были бы прописаны сроки введения платы и обязательства операторов, сейчас нет, отметили источники «Ъ».

Один из собеседников издания указал, что многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса, поэтому пока непонятно, как технически реализовать введение платы за превышение объема международного трафика.

«Скорее всего это выльется в техническую невозможность это сделать», — заявил источник газеты.

РБК напоминает, что по закону операторы должны уведомить абонентов об изменениях в тарифах за 10 дней до их введения. Таким образом, если плата за международный трафик сверх лимита должна быть введена с 1 июня, как предполагалось ранее, то уведомления нужно разослать до конца дня 21 мая или, в крайнем случае, 22 мая.

Однако пока ни один из операторов «большой четверки» таких уведомлений не рассылал.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN. Он отметил, что министерство выступает «категорически против» введения штрафов, поэтому ищет другие варианты решения проблемы.

Источники Forbes утверждали, что операторам мобильной связи поручено к маю ввести плату для абонентов за использование VPN. Позже источники РБК говорили, что операторам нужно время на подготовку, поэтому дата сдвинута на 1 июня.

В середине апреля многие российские сервисы начали блокировать доступ пользователям с включенным VPN.