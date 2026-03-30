Операторы мобильной связи введут плату за использование VPN-сервисов, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По информации издания, такое указание дал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями бизнеса 28 марта. Министр также допустил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, говорится в статье.

Три источника Forbes рассказали, что 28 марта Шадаев провел два совещания с бизнесом. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором — цифровых платформ (в том числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») и интернет-ретейла.

Операторов связи Шадаев попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, сообщил источник Forbes, знакомый с ходом обсуждения. Собеседник издания в телекоммуникационной отрасли уточнил, что такая опция должна начать функционировать до 1 мая. РБК со ссылкой на источник пишет, что ее уже тестирует МТС.

Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, рассказал источник Forbes, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, министр при этом выразил надежду, что удастся обойтись без ужесточения законодательства.

В свою очередь цифровые платформы Шадаев попросил принять меры против применения пользователями средств обхода блокировок. Компании будут обязаны ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN, уточнили источники издания.

Все собеседники Forbes «сходятся в предположении», что инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

До этого РБК со ссылкой на источники сообщил о еще одном поручении, которое получили операторы «большой четверки» на совещании с участием Шадаева 28 марта. По информации издания, с 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут оплачивать сервисы Apple (iCloud, Apple Music, Apple TV+ и др.) со счета мобильного телефона. Таким образом Минцифры хочет принудить компанию к возвращению популярных российских сервисов в магазин приложений App Store, пишут госагентства со ссылкой на источник в правительстве. В качестве причины операторам назвали в том числе необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов, указал собеседник РБК.

В начале марта зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предположил, что в России могут приступить к полной блокировке VPN-трафика в ближайшие три-шесть месяцев. Позже его коллега по комитету Антон Горелкин заявил, что в настоящий момент возможность введения запрета на использование VPN-сервисов на законодательном уровне не рассматривается. Он выразил мнение, что такая мера окажет крайне негативное влияние на развитие российской цифровой экономики.

В конце марта Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов, в том числе Streisand, V2Box, v2RayTun и одну из версий Happ.

Согласно действующему законодательству, использование VPN в России не запрещено: ограничения распространяются только на рекламу сервисов для обхода блокировок.