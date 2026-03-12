Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов высказал предположение, что в ближайшие три-шесть месяцев у российских спецслужб может появиться возможность полностью заблокировать VPN-трафик. Своим мнением депутат поделился в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос о том, смогут ли россияне пользоваться Telegram через VPN в случае его блокировки.

Днем ранее парламентарий заявил, что Роскомнадзор уже располагает техническими средствами для отслеживания такого VPN-трафика. Он не исключил, что ведомство начнет постепенно его ограничивать.

Свинцов также выразил сомнение в том, что Telegram сможет полноценно функционировать через VPN-сервисы, и предположил, что работа мессенджера будет нарушена. При этом, по его прогнозу, в будущем доступ могут сохранить только легальные VPN, необходимые для работы средств массовой информации.

Ранее, 10 февраля, Роскомнадзор официально объявил о замедлении работы Telegram. В ведомстве объяснили это отказом администрации мессенджера удалять запрещенный контент и соблюдать российские законы. В СМИ также появлялась информация о возможной полной блокировке платформы с 1 апреля.

6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламы в Telegram нарушением закона. Ведомство указало, что ответственность за это несут как рекламодатели, так и распространители рекламы.

По состоянию на конец февраля, Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам. В ведомстве поясняли, что блокировка осуществляется в рамках правил централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных правительством.