Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований федерального законодательства, заявил Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Его слова передает корреспондент RTVI.

Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, включая детскую порнографию, распространение наркотиков, оформление поддельных документов и др. Кроме того, с помощью платформы было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связаны с диверсией и терактами, сообщил глава Минцифры.

Как указал министр, РКН поэтапно усиливал давление на администрацию мессенджера «с надеждой прийти к исполнению законов». В частности, было назначено 37 штрафов на сумму 141 млн рублей, из которых были оплачены только 15.

Летом 2025 года было принято решение об ограничении голосовых вызовов в Telegram, напомнил Шадаев. По его словам, после этого количество преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, снизилось на 23%.

«Это при том, что у нас всегда был поэтапный рост. <…> Как только были заблокированы голосовые вызовы, у нас на спад пошли преступления», — пояснил глава Минцифры.

Он добавил, что в настоящее время пользователи сталкиваются с проблемами загрузки медиафайлов в мессенджере, но его основной функционал по-прежнему доступен. Российские военные, находящиеся в зоне боевых действий на Украине, продолжают общаться в мессенджере, отметил Шадаев, выразив надежду, что со временем они перейдут на другую платформу.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, <…> сейчас много фактов <…> о том, что доступ к перепискам [российские военных в мессенджере] имеют иностранные спецслужбы», — сказал министр.

По его словам, Запад использует эти данные против российской стороны.

Шадаев добавляет, что все понимают «значимость сервиса» и факт того, что от блокировок «страдают пользователи». Однако исполнительная власть, по его словам, в данном случае «не рубит с плеча», а ведет себя «крайне последовательно».