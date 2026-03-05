Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламных материалов в мессенджере Telegram не соответствующим закону «О рекламе», пишет «Российская газета». В ведомстве указали, что продвижение товаров и услуг на интернет-площадках с ограниченным доступом запрещено российским законодательством.

Поводом для такого заключения стало изучение материалов, касающихся телеграм-канала блогера Марии Лоскутовой, насчитывающего около 97 тысяч подписчиков. Согласно опубликованным документам, регулятор счел ненадлежащей рекламную интеграцию фитнес-платформы, размещенную в этом канале в январе и феврале.

Как отметил продюсер Дмитрий Лоскутов, рекламные материалы были оформлены с соблюдением требований по маркировке и при наличии соответствующего договора, однако это не повлияло на решение регулятора.

В ФАС пояснили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу нормы, запрещающие распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен или признан нежелательным на территории страны.

В ведомстве также напомнили, что Роскомнадзор ранее принял меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Исходя из этого, в ФАС пришли к выводу, что любые рекламные интеграции на этой платформе содержат признаки нарушения закона. Ответственность за это несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В разговоре с «Ведомостями» регулятор уточнил, что нарушением законодательства считается размещение рекламы не только в Telegram, но и на видеосервисе YouTube, а также в Instagram*, WhatsApp* и Facebook*.

В пресс-службе ФАС уточнили, что при наличии оснований ведомство готово применять предусмотренные законодательством меры реагирования. Для юридических лиц штраф за каждый факт неправомерного размещения рекламы может достигать 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч.

Рассмотрение дела в отношении Марии Лоскутовой назначено на конец марта.

* принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России