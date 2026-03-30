С 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета, сообщает РБК со ссылкой на три источника на телеком-рынке. По информации издания, соответствующее указание операторы «большой четверки» получили на совещании Минцифры с «большой четверкой» операторов связи 28 марта.

Как пишет РБК, в обсуждении принимал участие глава Минцифры Максут Шадаев. По словам одного из собеседников издания, в качестве причины операторам назвали в том числе необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

О том, что Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, также сообщили РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, министерство намерено таким образом принудить компанию к возвращению популярных российских сервисов в магазин приложений App Store.

В Минцифры считают, что временные ограничения в отношении App Store могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, пояснил источник госагентств.

«Упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — добавил он.

Будет ли запрет распространяться также на подарочные сертификаты, пока неясно, сказал собеседник РБК в одном из операторов.

Официально Минцифры не сообщало о введении ограничений в отношении сервисов Apple.

«„Принудить“ хотят Apple, а страдать будет обычный пользователь. Пропадет возможность оплаты iCloud и прочего. Как всегда гениально», — прокомментировала сообщения госагентств журналистка Ксения Собчак.

Оплата сервисов Apple через мобильный счет

Пополнить баланс App Store, iCloud и Apple Music в России сейчас можно только со счета мобильного телефона или с помощью подарочных сертификатов, которые продаются через посредников, отмечает «Осторожно, новости».

Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета в настоящий момент доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), указывает РБК. Клиенты «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «Мегафона» могут провести такую оплату через партнеров.

Опция оплаты сервисов Apple с мобильного счета стала особенно востребованной в 2022 году, после введения ограничений на пополнение Apple ID с использованием банковских карт «Мир». Таким образом пользователи могут оплачивать подписки, приобретать игры и совершать внутренние покупки в приложениях из App Store. Среди сервисов с регулярной оплатой — облачное хранилище iCloud+, музыкальный стриминг Apple Music, а также платформа с фильмами и сериалами Apple TV+ и другие.

В конце марта Apple удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора.