В Госдуме предложили Минцифры рассмотреть возможность перехода на уведомительный порядок использования VPN для законной профессиональной деятельности. Письмо с соответствующим предложением направили депутаты от партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Документ есть в распоряжении RTVI.

Уведомления вместо разрешений

Действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование VPN для законной профессиональной деятельности, в то время как правоприменительная практика фактически формирует разрешительный порядок через систему исключений, указывается в письме. При этом использование защищенных каналов связи является общепринятой мерой обеспечения информационной безопасности и защиты коммерческой тайны, обращают внимание авторы обращения.

В этой связи «Новые люди» считают целесообразным рассмотреть возможность перехода от разрешительной модели индивидуальных исключений к уведомительному порядку использования VPN для законной профессиональной деятельности.

«Такой порядок мог бы предусматривать направление организацией уведомления в уполномоченный орган о намерении использовать VPN в целях обеспечения защищённого доступа к корпоративным ресурсам без необходимости предварительного согласования каждого IP-адреса. При этом сохранялась бы возможность проверки со стороны регулятора в случае выявления нарушений законодательства», — отмечается в письме.

Переход к уведомительному порядку позволит снизить административную нагрузку на бизнес, обеспечить баланс между требованиями информационной безопасности и потребностями цифровой экономики, а также сохранить инструменты государственного контроля при наличии правовых оснований, уверены депутаты.

«Просим вас <…> рассмотреть возможность совершенствования действующего порядка использования VPN для законной профессиональной деятельности и проработать вопрос внедрения уведомительного механизма вместо системы индивидуальных исключений», — обратились «Новые люди» к Шадаеву.

Как организациям разрешено использовать VPN сейчас

«Новые люди» напомнили, что в настоящее время использование VPN-технологий организациями для обеспечения защищенного доступа к корпоративным ресурсам фактически регулируется через механизм индивидуальных исключений.

В октябре 2023 года Минцифры разъясняло, что компании, у которых возникают проблемы с рабочими VPN, могут обращаться в Роскомнадзор или профильные ведомства. После проверки IP-адреса компании вносятся в так называемый «белый список» для восстановления доступа. При сохранении трудностей рекомендовано дополнительно информировать Минцифры.

В апреле 2025 года Роскомнадзор подтвердил законность указанного порядка, уточнив, что при технической необходимости использования определенных протоколов шифрования организация должна направлять заявление с обоснованием и указанием конкретных IP-адресов, ИНН, цели использования и контактных данных ответственного лица на специальный адрес для включения в списки исключений. Таким образом, действующая практика основана на модели индивидуального согласования (case-by-case) для каждой конкретной организации и конкретных IP-адресов, отмечается в обращении.

Подобный порядок создает значительную административную нагрузку для бизнеса, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для организаций, работающих в сфере информационных технологий, промышленности, финансов, медицины и науки, отметили авторы письма.