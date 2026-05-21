Волонтеры обнаружили погибшим криптоинвестора из Санкт-Петербурга Максима Гарбузова, который пропал без вести в Таиланде в конце 2025 года. Об этом рассказала ТАСС проживающая в Паттайе волонтер Светлана Шерстобоева.

Она напомнила, что Гарбузова разыскивали с момента обращения его близких. 24 декабря мужчина покинул свой дом в Паттайе и уехал в неизвестном направлении.

«Нашли его только сейчас, он захоронен в братской могиле в Бангкоке», — сообщила она.

Волонтер добавила, что смерть россиянина наступила в результате падения с высоты из номера отеля, в котором он остановился.

В разговоре с РИА Новости Шерстобоева уточнила, что в общей могиле захоронены невостребованные тела иностранцев.

«Почему полиция не нашла? Ответ простой. Полицейские неверно записали фамилию погибшего», — пояснила собеседница агентства.

Судя по скриншоту, опубликованному 78.ru, вместо фамилии петербуржца было указано его отчество в искаженном виде. По данным портала, Гарбузов погиб еще 26 декабря — через два дня после своего исчезновения. Его тело эксгумируют и отправят в Россию после кремации.

Брат россиянина Дмитрий Снегирев сообщал, что Гарбузов 2,5 года жил в северной части Паттайи, вел аскетичный образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики. Друзей на новом месте у мужчины не было, поскольку большую часть времени он проводил дома, работая над своим проектом.

Родственники забеспокоились после того, как Гарбузов, всегда активно отвечавший на сообщения, перестал выходить на связь, а также пропустил платеж за квартиру.

По информации телеграм-канала Baza, Гарбузов уехал из дома на мотоцикле GPX синего цвета и направился в сторону торгового центра The Outlet, где потратил 1,9 тыс. батов (4,5 тыс. рублей). Других операций по его банковским счетам больше не было.