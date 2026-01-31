24-летний криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов пропал без вести в городе Паттайя (Таиланд). Это уже второй россиянин, который исчез с популярного тайского курорта менее чем за месяц. Объявление о розыске петербуржца с вознаграждением за полезную информацию разместил в интернете его брат Дмитрий Снегирев.

По его словам, Гарбузов вел «аскетичный образ жизни» в северной части Паттайи, где провел около 2,5 года. Молодой человек не пил спиртное, не «увлекался марихуаной», не завел в городе друзей и в основном сидел дома, поскольку удаленно работал над своим проектом.

Последний раз Гарбузова видели 24 декабря 2024 года, когда он ушел из дома с большим рюкзаком. С тех пор он не выходит на связь, его телефон выключен, а отправленные ему сообщения не доходят, хотя раньше он всегда активно на них отвечал. Кроме того, добавил брат пропавшего, Максим исправно платил за аренду съемного жилья, а сейчас пропустил платеж.

К объявлению он приложил фото официального отчета полиции Таиланда о заявлении о пропаже человека, принятом 7 января 2026 года в участке района Бангламунг провинции Чонбури.

Дополнительные подробности приводит Baza. По ее данным, после выхода из дома вечером 24 декабря Гарбузов сел на синий мотоцикл GPX и уехал в сторону торгового центра The Outlet, где совершил покупку на 1898 бат (примерно 4 574 рублей). С тех пор по его банковским счетам не было никаких операций.

В начале года в Паттайе исчез еще один петербуржец — 30-летний Михаил Емельянов. Его мать Ольга Лазаренко рассказала, что он прожил в городе около двух лет и вместе с тайским гражданином открыл наркошоп. Перед исчезновением сын занял у нее $10 тысяч, которые его партнер-таец якобы посоветовал одолжить другому россиянину на развитие бизнеса.

По сведениям Shot, Емельянов предупредил мать, что едет на деловую встречу с крупной суммой наличными и опасается за свою безопасность, поэтому попросил ее оставаться на связи и позвонить в полицию, если он не напишет ей через два часа. Впоследствии женщина сама приехала в Таиланд.

В консульском отделе посольства России в Таиланде подтвердили ТАСС, что родственники Емельянова уведомили о случившемся диппредставительство и находятся в контакте с полицией. Обстоятельства его исчезновения выясняются.