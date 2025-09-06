Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина провести встречу в Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

«Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна находится под ракетами, под ударами, каждый день», — сказал он.

Украинский лидер также выразил уверенность, что российский лидер «понимает это». Он заявил, что целью Путина было «отложить встречу», и выразил готовность к встрече «в любом формате».

Владимир Путин предложил президенту Украины встретиться в Москве, «если Зеленский готов», 3 сентября в ходе пресс-конференции в Китае во время официального визита.

Президент России заявил, что никогда не выступал против встречи с Зеленским, если само мероприятие будет организовано на должном уровне и поможет достичь позитивных результатов. В то же время он выразил сомнение в том, что такая встреча приведет к должному итогу из-за статуса Зеленского.

«В соответствии с Конституцией Украины — кто-то может с этим соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст — никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено, вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия», — пояснил он.

В ходе выступления на на Восточном экономическом форуме Путин подтвердил готовность ко встрече с Зеленским в Москве и пообещал, что Россия предоставит стопроцентные гарантии безопасности.

Российский лидер также обратил внимание на то, что ранее украинские власти исключали саму возможность прямых контактов с российской стороной, в то время как в текущей ситуации «они об этих контактах просят, во всяком случае предлагают».

При этом Путин вновь выразил сомнение в том, что его встреча с Зеленским принесет какой-либо эффект. Российский президент считает, что прийти к договоренностям по ключевым вопросам с Киевом «практически невозможно».