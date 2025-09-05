Если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу, то лучше места, чем Москва, для этого не найти, заявил российский лидер Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, российская сторона готова предоставить стопроцентные гарантии безопасности в этом случае.

Путин напомнил, что ранее руководство Украины «исключало всякие возможности прямых контактов» с Москвой, а теперь «они об этих контактах просят, во всяком случае предлагают». При этом, добавил он, во встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что договориться с Киевом «практически невозможно по ключевым вопросам».

«Украинская страна хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: “Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность”. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заявил Путин.

Одна из главных проблем достижения мирных соглашений с Украиной связана с обсуждением территориального вопроса, уточнил президент.

«Любые договоренности должны быть подтверждены на референдуме. Для этого нужно отменить военное положение. Потом проводить выборы. Сейчас на Украине огромные коррупционные проблемы, в тюрьме сидит председатель конституционного суда, который мог бы закрепить результаты референдума по отчуждению территорий», — заявил он.

Глава государства добавил, что планы Украины вступить в Евросоюз — это ее законный выбор, однако намерение присоединиться к НАТО напрямую затрагивает интересы России в сфере безопасности.

«Вот это нас совершенно не устраивает, несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора. Есть общее правило — безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — сказал он.

Путин также заявил, что на время проведения СВО все войска из других стран будут законными целями для России.

При этом, продолжил российский президент, если между Москвой и Киевом будет заключен долгосрочный мир, то никакого смысла в размещении на украинской территории иностранных войсках не будет.

Гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины, подчеркнул Путин: «Москва будет уважать и соблюдать гарантии безопасности Украине, когда они будут достигнуты». Однако, добавил он, на серьезном уровне этот вопрос еще никто не обсуждал.

Что касается бывшего президента Украины Виктора Януковича, то он хотел, чтобы Украина вступила в ЕС, но на приемлемых для Киева условиях, и при этом выступал против вступления страны в НАТО. По его словам, Януковича устранили от власти и привели к ней сторонники присоединения к альянсу.

По словам Путина, Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.

«Украина должна была сопоставить, положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами — в прямом выражении, денежном и в кооперационном, и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема», — заявил он.