Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что его страна готова к прекращению огня.

«Мы надеялись, что президент США [Дональд — Прим. ред. ] Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он готов без всяких условий участвовать как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

«Я готов встретиться с президентом Трампом и [президентом России Владимиром — Прим.ред] Путиным. Повторюсь: да, я готов к встрече без каких-либо предварительных условий», — добавил он.

Что касается готовности поехать на встречу в Москву по предложению Путина украинский президент ответил отрицательно, так как это столица государства, «которая атакует» Украину. По словам Зеленского, Москва была предложена потому, что он не согласился бы поехать туда.

3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что готов встретиться с Зеленским по просьбе Трампа. «Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву», — сказал российский лидер.

Позже Путин заверил, что российская сторона на 100% гарантирует безопасность Зеленского, если тот приедет в Москву.

15 сентября Трамп заявил, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» настолько, что это мешает их диалогу. По словам президента США, ему, вероятно, потребуется вести переговорный процесс самому из-за взаимоотношений, которые сложились между российским и украинским коллегами.