Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга» настолько, что это мешает их диалогу, сказал журналистам президент США Дональд Трамп.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — заявил американский лидер, говоря о вероятности проведения трехсторонней встречи, к которой он ранее призывал.

По словам президента США, ему, вероятно, потребуется вести переговорный процесс самому из-за взаимоотношений, которые сложились между российским и украинским коллегами.

3 сентября, Путин во время пресс-конференции по итогам его визита в Пекин пригласил президента Украины в Москву. Российский лидер отметил, что сделал это по просьбе своего американского коллеги.

Президент России также напомнил, что никогда не отказывался от такой встречи, если она будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам. В то же время, он усомнился в том, что такой шаг будет иметь смысл ввиду статуса Зеленского.

По словам украинского президента, Кремль на самом деле не хочет этой встречи, однако Зеленский одобрил начавшееся обсуждение переговоров. Он отметил, что президент России предложил приехать, чтобы отсрочить встречу.