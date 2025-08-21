Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции, но не в Венгрии и не в России. Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 августа, передает ТСН.

Он назвал «справедливым» организовать встречу в «нейтральной Европе», поскольку военные действия идут на Украине и «европейском континенте».

«Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Турция? Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы, и мы не против», — сказал он.

Зеленский добавил, что Венгрия, которая также называется в качестве возможной площадки для переговоров, не поддерживала Украину и выступает против ее членства в ЕС, в то время как среди других стран Европы «есть единство о поддержке Украины».

«Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины», — добавил Зеленский.

Переговоров в Москве, по его словам, «не может быть».

В качестве мест для потенциальной двусторонней встречи рассматриваются Женева, Стамбул, Ватикан и Саудовская Аравия, сообщил в интервью Corriere della Sera глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Вариант проведения переговоров в Москве, по его словам, не обсуждался, а Будапешт не входит в число предпочтительных локаций.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы это было в Европе, но цель — достичь наилучшего результата. И было бы хорошо, чтобы с момента встречи с Трампом прошло как можно меньше времени», — сказал Ермак.

В Киеве рассчитывают, что сначала состоятся переговоры между Зеленским и Путиным, а вскоре после этого ― трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Говоря о сроках встречи с президентом России, Зеленский отметил, что Киев хочет получить «понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней», а затем провести трехстороннюю встречу с участием Трампа. Американский лидер предложил «несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю», отметил президент Украины.

Западные войска на Украине

Он уточнил, что на встрече с Трампом 18 августа была достигнута договоренность о разработке «примерной инфраструктуры» гарантий безопасности до переговоров с Путиным. «Наверное, без всех деталей, но мы будем иметь эту конфигурацию на столе», — пояснил Зеленский (цитата по «Интерфаксу-Украина»).

По его словам, Киев получил от США «положительный сигнал» относительно гарантий безопасности, что «открывает возможность» и для других стран.

«Сейчас генштабы ключевых стран уже начали говорить, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться», — предположил Зеленский.

В частности Турция, по его словам, готова обеспечивать безопасность в Черном море — сама или в партнерстве с кем-то. При этом Зеленский высказался против участия Китая в обеспечении гарантий безопасности.

Он объяснил свою позицию тем, что Пекин не помог остановить военные действия и «не сделал ничего» в ответ на присоединение Крыма к России.

«Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине, и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля. Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только тех стран, которые готовы нам помочь», — заявил Зеленский.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН ― Россия, Китай, США, Франция, Великобритания и другие страны, которые захотят присоединиться. «Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — заявил Лавров.

Ермак, со своей стороны, заявил Corriere della Sera, что Киев не ожидает российских гарантий и «не доверяет им».

«На практике мы доверяем только гарантиям, предоставляемым нашими друзьями и союзниками, а именно США, европейцами и “Коалицией желающих”», — сказал глава офиса украинского президента.

По его словам, «более трех стран» готовы отправить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности.

«Безусловно, на нашей территории будут находиться войска союзников», — заявил он.

Военное командование Украины изучает вопрос о том, сколько иностранных военных необходимо для защиты границ страны, добавил Ермак. Также необходимо определить «характер их мандата, условия применения, прерогативы и ограничения миссии», сказал он.

Зеленский выразил мнение, что одни страны смогут направить на Украину свои войска, другие готовы предоставить стране средства ПВО и патрулировать небо на «соответствующих самолетах соответствующего количества», а третьи смогут помочь только финансированием. Он подчеркнул, что все эти составляющие одинаково важны для Украины.

«Мы реалисты»: о территориальных уступках

Говоря о вопросе территорий, Ермак заявил, что Киев признает ситуацию, сложившуюся на земле, и хочет ее обсудить. Он отметил, что эту тему планируется обсудить на двусторонней встрече Зеленского с Путиным, при этом переговоры, по его мнению, «должны начинаться с нынешней линии фронта».

Ермак пояснил, что власти Украины не намерены уступать «ни одну часть» территории страны, но являются «реалистами» и понимают, что не могут вернуть утраченные земли с помощью оружия.

Рассуждая о возможном участии Китая в мирном урегулировании, Ермак был не столь категоричен, как Зеленский. По его мнению, Пекин «мог бы помочь смягчить действия России».

«Пока что он не участвует в подготовке к мирным переговорам. Но я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — заключил глава офиса украинского президента.

Когда встретятся Путин и Зеленский

Со слов Зеленского, Трамп считает, что встреча между российским и украинским президентами должна состояться через «неделю-две» после подготовки предложений по гарантиям безопасности. Если саммит принесет результат, глава Белого дома готов присоединиться к трехстороннему формату.

Американская сторона получила детали переговорных позиций России и Украины и работает над ними, сообщил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп предпочел бы, чтобы Путин и Зеленский «встретились, несмотря ни на что».

«Решать каждый вопрос заранее необязательно. Иногда лидеры, встретившись лицом к лицу, могут выйти из тупика, который их команды, возможно, не в состоянии разрешить», — пояснил Вэнс.

По его словам, перед встречей президентов России и Украины остаются нерешенными два важных вопроса: Киев стремится к гарантиям своей территориальной целостности, а Москва «хочет получить определенные участки территории», включая те, которые сейчас остаются под контролем Украины.

«Именно в этом заключается суть переговоров. <…> Мы наконец получили подробности и работаем над ними, но выяснили еще не всё», — сказал Вэнс.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, вице-президент заявил, что «львиную долю» расходов придется взять на себя европейским странам.

«Я не думаю, что мы должны нести это бремя… Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. <…> Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю расходов. Это их континент, это их безопасность, и президент ясно дал понять: им придется активизироваться», — подчеркнул Вэнс.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что президент России готов встречаться с Зеленским только «при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны».

Свои рекомендации также должны подготовить министры и эксперты, добавил он. Кроме того, необходимо решить вопрос о «легитимности персоны», которая будет подписывать договоренности с украинской стороны, если до этого дойдет дело, пояснил Лавров.

Активность Зеленского по поводу организации саммита с Путиным, как считает глава МИД, нацелена на то, чтобы «подменить тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса эффектами в стиле КВН, “Квартала 95” и прочих трюков».

«95-й квартал» — украинская команда КВН из Кривого Рога, капитаном которой был Владимир Зеленский. Позже на ее базе была создана компания «Студия “Квартал 95”», которая занимается созданием фильмов, сериалов и развлекательных программ.

Позиция Москвы заключается в том, что встреча Путина и Зеленского может состояться только после того, как будут выработаны условия сделки, что «для России означает капитуляцию Украины», пишет The Washington Post (WP).

Путин вряд ли согласится на встречу, поскольку это обеспечит «определенную легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы», предположил в разговоре с изданием источник в российских научных кругах, которого WP называет «близким к высокопоставленным российским дипломатам».

Такой же прогноз дал в беседе с The New York Times (NYT) петербургский политолог Григорий Голосов. По его мнению, встреча может состояться только в том случае, если «Путину станет ясно, что эта встреча нужна для капитуляции Украины, для признания Зеленским своего поражения». Собеседник издания усомнился, что такие переговоры будут организованы в ближайшем будущем «или даже в обозримом будущем».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 19 августа, что подготовка к встрече Путина и Зеленского уже ведется. Кремль эту информацию не подтверждал. По данным Axios, Трамп хочет, чтобы президенты России и Украины встретились до конца августа, «а в идеале — гораздо раньше».