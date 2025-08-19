Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что начал подготовку встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского «в месте, которое предстоит определить». Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее сообщил, что место определят «в ближайшие часы». Какие варианты рассматриваются — в материале RTVI.

Что известно о сроках встречи

После переговоров в Вашингтоне 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенты России и Украины встретятся в течение ближайших двух недель. Репортер американского новостного сайта Axios и аналитик CNN Барак Равид также написал в X со ссылкой на осведомленный источник, что встречу надеются организовать до конца августа.

В Кремле пока не подтверждали согласия Путина на встречу с Зеленским и не делали заявлений о какой-либо подготовке. Там лишь подтвердили, что в ночь на 19 августа Путин и Трамп поговорили по телефону и обсуждали в том числе идею повышения уровня представителей на российско-украинских переговорах.

Вместе с тем канцлер ФРГ Мерц заявил, что Путин в этом разговоре согласился на встречу с Зеленским, передал CNN. Также о якобы полученном согласии российского президента сообщил анонимный источник AFP, чье сообщение привел сайт Barron’s.

Венгрия или Финляндия

Одним из вероятных мест встречи Путина и Зеленского называют Венгрию — об этом сообщил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома, пишет Reuters. В российском посольстве в Будапеште в ответ на запрос RTVI сказали, что пока не располагают информацией на этот счет.

Венгрию ранее рассматривали как возможное место встречи лидеров России и США. Источники телеканала CNN позднее подтвердили, что это был один из реальных вариантов, однако в итоге Путин согласился прилететь на Аляску.

Дипломаты Евросоюза также рассматривают другие места, например, столицу Финляндии Хельсинки, сообщал телеканал Sky News.

Италия, Ватикан или Швейцария

Европейские лидеры, со своей стороны, ранее предложили принять у себя трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского.

Объявив о начале подготовки встречи Путина и Зеленского, Трамп добавил, что после того, как она состоится, все трое проведут совместные переговоры. Как потом рассказал Reuters источник в европейской делегации в Вашингтоне, глава Белого дома сообщил европейским лидерам, что Путин сам предложил ему именно такую последовательность.

«США и ЕС договорились, что [трехсторонняя] встреча пройдет в Европе, если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений. В ходе видеоконференции в рамках “коалиции желающих” в минувшие выходные [премьер Италии] Джорджия Мелони предложила Рим, а Эмманюэль Макрон — Женеву», — передал Sky News.

По данным телеканала, Трамп и Зеленский предпочли бы Рим и конкретно Ватикан, однако Путину больше нравится швейцарский вариант. Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии заявляют о готовности своих стран принять трехсторонние переговоры.

Турция

Самое нетривиальное место встречи президентов России, США и Украины предложили в Турции — стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка.

«Турция — единственная страна, которая с политической точки зрения может провести такой саммит в короткие сроки, и аэропорт Ататюрка представляется наиболее подходящим местом», — написал обозреватель газеты Milliyet Озай Шендир.

Согласно его рассуждениям, «Путин больше не поедет в США, как и ни в одну из стран ЕС, где его считают врагом». Трамп может поехать в Россию, но туда не поедет Зеленский, да и сама Россия не хочет его присутствия на своей территории, продолжил журналист.

Он полагает, что «физическим» условиям проведения такого саммита, включая высочайшие меры безопасности, «вполне соответствуют» VIP-зал и зал для пресс-конференций стамбульского аэропорта.

Шендир привел следующие аргументы в пользу такого выбора:

  • в аэропорту имени Ататюрка проводят интенсивные процедуры защиты в короткие сроки;
  • системы ПВО, которые доставят транспортными самолетами, могут быть развернуты сразу после посадки;
  • здание, где можно организовать саммит, находится в сотне шагов от самолета и обеспечено спецслужбами;
  • аэропорт обеспечивается ближней обороной с моря силами турецкого флота.

По мнению обозревателя, выбор в пользу Турции оптимален и по многим политическим причинам — президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает хорошие отношения со всеми тремя лидерами, Турция является членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, но при этом не вводила воздушное эмбарго против России и не присоединилась к западным санкциям.

«Более того, стол переговоров, за которым удалось достичь наибольшей близости к миру, был накрыт в Стамбуле, и единственным городом, где продолжаются прямые [российско-украинские] переговоры, является Стамбул», — напоминил Шендир.

В Стамбуле с февраля по апрель 2022 года проходили переговоры делегаций двух России и Украины в попытке остановить боевые действия, но подписание Стамбульских соглашений так и не состоялось. В этом году с мая по июль в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров делегаций России и Украины. Также в феврале и апреле там встречались делегации России и США на высоком уровне.