Мировые СМИ комментируют итоги встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне. Первые реакции — в обзоре RTVI.

The New York Times:

Все участники, похоже, согласились с планом организовать прямые переговоры между Зеленским и Путиным, пока прорабатываются другие вопросы, такие как точный характер гарантий безопасности для Украины и возможность уступить какие-либо территории.

Трамп сообщил, что позвонил Путину, чтобы начать организовывать встречу с Зеленским. Он также добавил, что постарается затем встретиться с обоими лидерами в рамках трехстороннего саммита.

В заявлении [помощника президента России Юрия Ушакова] говорится, что российский и американский лидеры договорились назначить более высокопоставленных переговорщиков для прямых переговоров между Россией и Украиной, но не упоминается, будет ли в них участвовать сам Путин. Хотя Путин не отказался напрямую от встречи с Зеленским, он ясно дал понять, что не считает украинского президента ни легитимным, ни равным себе.

The Washington Post:

Необычная встреча в Белом доме стала продолжением череды экстраординарных дипломатических действий, которые могут определить будущее безопасности Европы на протяжении целого поколения.

Европейские лидеры опасались, что Путин берет верх в этой головокружительной борьбе за мир. Трамп был в восторге от понедельничной сцены, заявив, что Белый дом никогда не видел такого количества премьер-министров и президентов, которые, бросив свои дела, примчались в Вашингтон. <…>

Макрон и Мерц оказывали давление на Трампа, чтобы тот потребовал прекращения огня перед возможной совместной встречей с Зеленским и Путиным. Макрон пытался представить этот шаг как идею Трампа.

Зеленский уехал довольным встречей, посчитав американские и европейские гарантии безопасности значительным достижением, которое Москве будет трудно принять как часть любого мирного соглашения.

CNN:

Этот день выявил вопросы, которые станут все более насущными в ближайшие недели. Они могут сорвать стремление Трампа к миру и разрушить единство Запада — причем таким образом, что это порадует Путина.

Было много радостных разговоров о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения. Трамп даже дал понять, что направит поддержку со стороны США. Но никто пока не объяснил, как это будет работать, и, что еще важнее, — согласится ли Россия принять их в рамках соглашения.

Затем возникает вопрос территории.

Модным словосочетанием в зарождающемся мирном процессе стал «обмен территориями» для того, чтобы создать новую границу между расширившейся Россией и сократившейся Украиной. Существуют некоторые формулировки, которые могут задержать официальное признание [утраты] территорий, чтобы отложить принятие критически важных решений о суверенитете и заморозить ***** [военный конфликт].

Это может создать ситуацию, подобную той, что сложилась между Северной и Южной Кореей или в Германии в годы Холодной войны. Но Зеленскому все равно будет сложно убедить свой народ в необходимости таких решений.

Politico:

Готовность Трампа сыграть свою роль в укреплении долгосрочной безопасности Украины стала заметным сдвигом и еще одним свидетельством того, насколько изменилась позиция президента по вопросу ***** [военного конфликта] за почти шесть месяцев с последнего визита Зеленского в Белый дом.

Беспрецедентная встреча восьми лидеров в Белом доме, организованная всего через два дня после саммита Трампа и Путина, продемонстрировала уровень поддержки Украины со стороны Европы, признание организаторских способностей Трампа и его серьезной заинтересованности в завершении ***** [военного конфликта]. Также она продемонстрировала общую, хотя и в основном невысказанную обеспокоенность относительно того, готов ли непредсказуемый президент доверять Путину и принимать его условия. <…>

Украинский источник сообщил, что Зеленский, вероятно, готов принять условия, которые приведут к приобретению Россией части территории, но отклонит более смелое предложение Путина о присоединении дополнительных земель, которые сейчас не контролируются российскими войсками.

Spiegel:

Риск был высок. В конце концов, европейцы просто выдохнули с облегчением.

Европейцы ехали в Вашингтон на украинский саммит с некоторой нервозностью. Но их встреча с президентом США Трампом оправдала себя: результатом стал не навязанный мир, а, скорее, надежда на начало мирного процесса. <…>

Насколько устойчивыми будут гарантии, во многом зависит от того, будут ли США готовы оказать хоть какую-то военную поддержку.

Однако европейцы не получают реальной ясности в отношении того, насколько далеко готов зайти Трамп, по крайней мере, в публичных заявлениях. Они должны верить в достоверность заявлений Трампа. По словам президента США, основная тяжесть бремени ляжет на плечи европейцев, но когда дело доходит до вопросов безопасности, им будет оказана «большая помощь».

O Globo:

***** [военный конфликт] на Украине рассматривается Белым домом как шаг к желанной Нобелевской премии мира, но союз с русскими имеет внутренние и избирательные цели.

Еще в прошлую пятницу, когда Дональд Трамп с аплодисментами встречал президента России Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе военной базы на Аляске, он позволил проявить в отношении к своему гостю больше, чем просто доброту хозяина. Еще до вступления в свой второй срок республиканец демонстрирует растущее соответствие идеям Кремлевского мира, разделяемым его союзниками, и это касается не только дипломатических вопросов. <…>

Предвыборное обещание положить конец конфликту в течение 24 часов долгое время было невыполненным, но Трамп хочет положить конец боевым действиям, чтобы получить еще один дипломатический трофей. Однако он, кажется, не знает, по какому пути идти.

Milliyet:

Все эти переговоры не приведут ни к справедливому, ни к устойчивому миру. Трамп говорит, что его терпение на пределе, но он также хочет получить Нобелевскую премию мира. Он будет действовать немного осторожнее, а затем, возможно, полностью предоставит все на откуп европейцам. Это был бы шаг, который был бы выгоден России. Тогда мы в любом случае не сможем говорить о мире; ***** [военный конфликт] либо продолжится, либо превратится в замороженный конфликт.

Если США уйдут, это будет абсолютной победой России. Государства-члены ЕС не могут действовать сообща против России. Россия может воспользоваться этими разногласиями внутри Евросоюза и парализовать его. Именно поэтому нужны США. Даже если бы прекращение огня было достигнуто сегодня, вряд ли справедливая, долгосрочная и устойчивая формула мира для Украины появится в краткосрочной или среднесрочной перспективе.