По словам Зеленского, Украина хочет получить пакет военной помощи на $90 млрд для гарантий безопасности страны. Он отметил, что пакет включает авиацию, системы ПВО и аналогичные поставки. Гарантии безопасности, разрабатываемые коалицией из 30 стран, будут формализованы документально в течение 7—10 дней.