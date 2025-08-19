18 августа в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерам. После встречи Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. RTVI собрал главные итоги переговоров.
Разговор Путина с Трампом
- Президенты России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между российской и украинской делегациями.
- Лидеры обсудили идею о том, что «следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех, кто участвуют в переговорах».
- Путин и Трамп договорились продолжать тесно контактировать друг с другом «по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня».
- Президент России во время беседы «тепло поблагодарил» американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе нее «прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса».
Встреча президентов России и Украины
- Трамп написал в Truth Social, что начал подготовку к возможной встрече президентов России и Украины. По словам американского лидера, место будет определено позднее.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Tagesspiegel, что Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель.
- Президент Франции Эммануэль Макрон также сказал, что встреча Зеленского и Путина пройдет «в ближайшие дни», а ее место будет определено «в ближайшие часы». Французский лидер предположил, что трехсторонний саммит, возможно, пройдет через две-три недели.
- Axios и CNN сообщали, что президент США хочет организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского 22 августа. Президент России говорил, что в целом не против встречи с украинским лидером при «определенных условиях», но «до создания таких условий пока далеко». Зеленский также выражал готовность к трехстороннему саммиту.
Обмен территориями, перемирие и поставки оружия
- Зеленский после саммита в Вашингтоне заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным. В феврале пресс-секретарь президента России говорил, что обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен.
- Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что при вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения.
- По данным The Wall Street Journal, Зеленский сразу не отверг идею обмена территориями во время переговоров с американским коллегой, заявив, что будет сложно обойти конституционные запреты на передачу территорий. Украинский лидер сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов».
- Зеленский по итогам переговоров с Трампом заявил, что Украина не требует перемирия в качестве условия для дальнейших контактов с Россией.
-
По словам Зеленского, Украина хочет получить пакет военной помощи на $90 млрд для гарантий безопасности страны. Он отметил, что пакет включает авиацию, системы ПВО и аналогичные поставки. Гарантии безопасности, разрабатываемые коалицией из 30 стран, будут формализованы документально в течение 7—10 дней.
-
Financial Times также писала, что Киев настаивает на том, чтобы Москва выплатила компенсацию ущерба от военных действий.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News сообщил, что поставки американского оружия на Украину будут продолжаться, их будут оплачивать европейские партнеры по НАТО.