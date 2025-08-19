Киев настаивает на том, чтобы Москва выплатила компенсацию ущерба от военных действий. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ с предложениями Украины по урегулированию конфликта.

По данным издания, компенсация от конфликта может быть покрыта за счет замороженных российских суверенных активов на сумму $300 млрд.

«Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия будет соблюдать будущее мирное соглашение и «вести честную игру»», — отмечает FT

Кроме того, как пишет издание, Киев пообещал купить американское оружие на $100 млрд в рамках сделки по получению гарантий безопасности со стороны США. Финансировать сделку будет Европа.

«Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников с украинскими компаниями, которые стали пионерами в этой технологии с момента военной операции в 2022 году», — говорится в материале FT.

В документе не указано, какое именно вооружение запрашивает украинская сторона, но отмечается ее желание приобрести не менее 10 зенитных ракетных комплексов Patriot и другое оборудование.

Накануне в Белом доме прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Встреча состоялась спустя несколько дней после российско-американского саммита, который проходил на Аляске в пятницу, 15 августа.

Украинский лидер после саммита заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи Трамп позвонил президенту России и они высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также лидеры обсудили идею о том, что «следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех, кто участвуют в переговорах».