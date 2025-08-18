Мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом возможно достичь без предварительного прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я не думаю, что нам нужно прекращение огня. Конечно, было бы неплохо, если бы оно было», — сказал он в начале встречи.

Вместе с тем политик признал, что хоть он и поддерживает идею о перемирии, со стратегической точки зрения такой сценарий может быть невыгоден ни одной из сторон конфликта. Трамп добавил, что работа над соглашением может идти, пока обе страны продолжают вести боевые действия.

«Мне нравится идея перемирия ровно по одной причине: потому что тогда людей перестанут убивать, хотя бы на неделю или на две», — сказал он.

При этом американский лидер подчеркнул значительные успехи в урегулировании украинского кризиса по нескольким направлениям. Он заявил, что конечная цель — не временное перемирие, а достижение стабильного и долговременного мира.

«Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы убедимся, что этот мир будет долговременным», — сказал президент.

Москва последовательно отвергала предложения о временном перемирии, настаивая на всеобъемлющем политическом урегулировании. Как ранее пояснял Путин, подобные «заморозки» конфликта создают риски того, что Запад продолжит военные поставки, а Киев использует паузу для мобилизационных мероприятий.

Встреча Трампа и Зеленского стала первой после российско-американского саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа, а также первой личной беседой политиков в Вашингтоне после их февральского конфликта в Овальном кабинете.

В начале переговоров Трамп поблагодарил Зеленского за визит и отметил прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта. Президент США заявил, что, если все «пойдет хорошо», то в будущем может состояться трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Украины и США. Зеленский, в свою очередь, подтвердил свою готовность к такому формату переговоров.

После этого оба политика ответили на вопросы прессы. Трамп в очередной раз подчеркнул важность достижения мирного соглашения. Он отметил, что урегулирование должно быть долгосрочным, и выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин также заинтересован в прекращении конфликта. Однако конкретные сроки возможного завершения боевых действий американский президент не назвал.

Президент США также заявил, что Украина получит «мощные» гарантии безопасности, но дал понять, что это не будет членство в НАТО. По словам Трампа, главную роль в обеспечении безопасности Украины будет играть Европа, однако Вашингтон тоже окажет «много помощи». Какой именно, американский лидер уточнять не стал. После общения с журналистами президенты США и Украины начали закрытые переговоры.