В Вашингтоне началась встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященная мирному урегулированию. Переговоры проходят в Овальном кабинете Белого дома, где полгода назад между Трампом и Зеленским произошла перепалка, закончившаяся изгнанием украинской делегации.

Как пишет Bloomberg, Зеленский прибыл к Белый дом с почти 15-минутным опозданием. Вместо привычного стиля милитари он оделся в черный костюм с черной рубашкой и черным галстуком. The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала со ссылкой на источник, что Белый дом попросил украинского президента соблюсти дресс-код.

Со стороны США в переговорах участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Зеленского сопровождают руководитель его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и замглавы МИД Сергей Кислица.

На пресс-конференции перед встречей Трамп выразил надежду, что она приведет к прогрессу. В случае успеха планируется провести трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России, добавил Трамп.

Американский лидер заявил, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят, чтобы конфликт завершился, и выразил уверенность, что это произойдет.

«Война закончится. Когда именно — я не могу вам сказать, но война закончится. Этот джентльмен [Зеленский] хочет, чтобы она завершилась, и Владимир Путин хочет, чтобы она завершилась. Я думаю, весь мир устал от нее, и мы собираемся положить ей конец», — заявил Трамп.

Он отметил, что больше не требует прекращения огня на Украине, хотя «это было бы неплохо», а намерен работать над долгосрочным мирным соглашением.

«Сегодня будет либо соглашение, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — пригрозил президент США.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины и возможной отправке туда американских войск. Он заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии, и США в этом помогут, но не привел никаких подробностей.

Также Трамп не стал комментировать свое отношение к необходимости потенциальных территориальных уступок со стороны Киева.

Зеленский, в свою очередь, не стал говорить, готова ли Украина уступать территории. При этом он ответил утвердительно на вопрос о готовности провести выборы на Украине после завершения конфликта, но не во время боевых действий.

Согласно графику, который опубликовал The Hill, Белый дом отвел на встречу Трампа и Зеленского около часа. В соответствии с расписанием, после беседы с ним президент США поприветствует европейских лидеров в парадной столовой и сделает с ними совместное фото. Сама встреча должна начаться в 22:00. Зеленский, как ожидается, тоже примет в ней участие.

Поддержать Зеленского на переговорах приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

Украинский президент прилетел в Вашингтон в ночь на 18 августа по местному времени. Перед встречей с Трампом он поговорил со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на поле боя, а также общие «сильные дипломатические возможности» Запада и Украины.

По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп «обладает силой», благодаря которой «Россию можно принудить к миру».

«Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил», — заключил президент Украины.

