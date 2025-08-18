18 августа вновь пройдет встреча президентов — на этот раз США и Украины. Саммит состоится в Вашингтоне, где глава Белого дома Дональд Трамп примет украинского лидера Владимира Зеленского. Вместе с ним в американскую столицу отправились и главы стран ЕС, чтобы не остаться в стороне от обсуждения гарантий безопасности и возможных территориальных уступок. Подробнее о том, на что, вероятно, согласится Зеленский, — в материале RTVI.

Зеленский&Co в Вашингтоне

Президент Украины направился в Вашингтон, чтобы 18 августа встретиться с Трампом и уже очно обсудить все вопросы, касающиеся мирного урегулирования. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNN рассказал, что основной темой станет «обмен территориями».

Перед тем, как отправиться в американскую столицу, Зеленский провел еще одну встречу с представителями ЕС и главами европейских стран. Некоторые из них будут сопровождать президента Украины в его поездке в США. В частности, полететь также вызвались: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио заверил, что европейцы летят в Вашингтон не для того, чтобы защищать Зеленского. По словам главы госдепа, это Соединенные Штаты пригласили их приехать.

Сначала Трамп встретится с самим Зеленским, их переговоры пройдут в Овальном кабинете в 13:15 по местному времени (20:15 по Москве), а уже в 15:00 (22:00 по Москве) — с европейскими лидерами.

В прошлую пятницу, 15 августа, на Аляске прошел первый за четыре года саммит президентов России и США. Многие СМИ отмечали, что с первых минут Владимир Путин и Дональд Трамп стали демонстрировать теплое отношение друг к другу.

Несмотря на то, что на пресс-конференции глава Белого дома заявил, что им не удалось прийти к полному соглашению по военному конфликту на Украине, Трамп оценил встречу на «10 из 10». После этого президент Соединенных Штатов созвонился с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы рассказать им о том, чем закончился диалог с Путиным.

Будет ли мирное соглашение

Как писало издание Axios со ссылкой на источник, по итогам переговоров с Путиным Трамп рассказал Зеленскому и представителям стран НАТО, что Москва предлагает заключить с Киевом «всеобъемлющее соглашение» вместо договоренности о прекращении огня.

Позже и сам глава Белого дома отметил, что они с президентом России пришли к такому выводу: лучше «заключить полноценное мирное соглашение, а не ограничиваться лишь соглашением о прекращении огня, которое зачастую оказывается недолговечным».

Между тем по пути на встречу с Путиным в Анкоридже Трамп говорил, что сначала хочет увидеть прекращение огня, но после переговоров с российским лидером изменил свою точку зрения.

Но вот вторая сторона конфликта — Украина — все еще настаивает на необходимости прекращении огня, прежде чем говорить о долгосрочном мире.

«Мы видим, что Россия отвергает многочисленные призывы к прекращению огня <…>. Это осложняет ситуацию», — написал Зеленский 16 августа.

В Европе тоже больше склоняются к требованиям, которые озвучивает украинский лидер. СМИ со ссылкой на источники даже пишут, что европейские страны могут разместить на Украине 50 тыс. военных, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто.

«Присутствие 50 тыс. западных военнослужащих послужит сдерживающим фактором. <…> Силы будут поддерживаться союзными авиационными и военно-морскими подразделениями, обеспечивая защиту воздушного пространства Украины», — отмечает турецкое агентство «Анадолу».

Будет ли «обмен территориями»

Территориальный вопрос станет ключевым на переговорах в Белом доме. Стив Уиткофф сообщил, что во время встречи с Трампом Путин согласился «пойти на уступки в отношении пяти областей Украины». Он также добавил, что Москва рассматривает возможный «обмен территориями» по линии фронта, а не по административным границам.

Источники The Washington Post отметили, что Владимир Путин хочет, чтобы Киев вывел оставшиеся войска из Донбасса в обмен на то, что в Херсоне и Запорожье конфликт будет заморожен по линии фронта.

Изначально Зеленский был категорически против такого развития событий, однако перед визитом в Белый дом, видимо, поменял свою точку зрения. По крайней мере, The Financial Times со ссылкой на источники пишет, что президент Украины готов пойти на «удобоваримый компромисс», зафиксировав все на нынешней линии соприкосновения.

BBC отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер, который также сегодня встретится с Трампом, в частном порядке заявил, что Лондон поддерживает принцип «земля в обмен на мир». Однако в британском правительстве подчеркивают, что решения по территориям должна принимать исключительно Украина.

Впрочем, судьбы Крыма это, видимо, не касается. На том, что вопрос с принадлежностью полуострова фактически закрыт, настаивает уже не только Москва, но и Белый дом.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец ***** [военному конфликту] с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [Бараком] Обамой (12 лет назад, без единого выстрела)», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Будут ли гарантии безопасности

Все тот же Уиткофф в интервью CNN сообщил, что Россия согласилась на «прочные» гарантии безопасности для Украины. По его словам, в будущем мирном соглашении будет прописан пункт, схожий со статьей 5 договора НАТО. Спецпосланник Трампа отметил, что это первый раз, когда Москва согласилась на подобное. Теперь на этот шаг должен согласиться и Киев.

«Мы согласовали надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал переломными», — сообщил он.

Сам глава Белого дома заверил, что Соединенные Штаты готовы предоставить украинской стороне гарантии безопасности. При этом Трамп подчеркнул, что про вступление в НАТО Киев может забыть.

Один из источников издания Axios сообщил, что эти меры могут включать в себя размещение американских войск на Украине.

«Гарантии безопасности как результат нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными, обеспечивать защиту на суше, в воздухе и на море, а также должны разрабатываться при участии Европы», — заявил Владимир Зеленский, приветствуя решение.

Впрочем, Москва тоже хочет гарантий безопасности.

«Многие лидеры стран ЕС подчеркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности», — написал в своем Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Если сегодняшняя встреча в Белом доме пройдет успешно, то следующим этапом станет трехсторонний саммит Путина, Зеленского и Трампа. Белый дом рассчитывает, что переговоры могут пройти уже 22 августа. Пока площадка не подтверждена — как и сам факт встречи. Однако кандидаты на место ее проведения уже есть: Рим, Ватикан, Женева, Хельсинки, Будапешт, а также Стамбул.