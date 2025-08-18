У посольства России в Венгрии нет информации о том, что встреча президентов России, США и Украины готовится в Будапеште. Об этом RTVI заявили в российской дипмиссии в венгерской столице.

«На сегодняшний день посольство подобной информацией не располагает», — сообщили в посольстве в ответ на запрос RTVI.

Как ранее писало издание Axios со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что трехсторонняя встреча с участием российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет 22 августа. Глава Белого дома подчеркнул, что такой саммит вполне возможен, если встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне 18 августа пройдет удачно.

По данным источников агентства Reuters, среди потенциальных мест для встречи президентов рассматриваются города в Европе и на Ближнем Востоке.

15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, впервые за четыре года прошел саммит российского и американского лидеров. По итогам Дональд Трамп оценил встречу на «10 из 10».

До того, как Белый дом и Кремль объявили о том, что саммит пройдет на территории Соединенных Штатов, в обсуждениях Москвы и Вашингтона фигурировала и другая площадка — Венгрия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.