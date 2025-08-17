Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе озвучил отказ по нескольким пунктам плана по урегулированию российско-украинского конфликта, который был изложен на переговорах американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua».

У президента России Владимира Путина «много требований, но мы не знаем всех», заявил Зеленский, передает «РБК-Украина».

«И если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется время, чтобы все их рассмотреть», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что сначала нужно прекратить огонь, а затем «работать быстро над финальным соглашением» по урегулированию конфликта. Этот вопрос будет обсуждаться в Вашингтоне, отметил глава государства.

Переговоры в Вашингтоне, о которых сказал Зеленский, пройдут в понедельник, 18 августа. Основной темой встречи станет обмен территориями между Россией и Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNN. Вместе с Зеленским в Вашингтон отправятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. По данным источников немецкого таблоида Bild, они присоединятся к переговорам только после встречи тет-а-тет между лидерами США и Украины.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта могут начаться «там, где находится линия фронта сейчас».

«Контактная линия — это лучшая линия для разговоров. Европейцы поддерживают это», — сказал он.

По словам Зеленского, украинская конституция «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей», а территориальный вопрос «настолько важен», что должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи с участием США. Российская сторона пока «не показывает никаких признаков», что такой саммит состоится, считает глава государства.

Россия пошла на «некоторые уступки за столом переговоров» в отношении пяти регионов, не уточнив подробностей, рассказал в интервью CNN спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, теперь Москва рассматривает возможный «обмен территориями» по линии фронта, а не по административным границам. Кроме того, Уиткофф заявил, что Россия согласилась «законодательно закрепить» обязательство «не посягать на другие территории» Украины, а также на страны Европы. Этот пункт играет важную роль в заключении грядущего мирного договора, пояснил он.

Говоря о прошедших на Аляске переговорах, Зеленский заявил, что не знает подробностей разговора между Путиным и Трампом.

«Я хочу, чтобы многие детали президент Трамп сказал мне, потом — европейским лидерам», — сказал он.

В то же время Зеленский рассказал, что Трамп сообщил ему и европейским лидерам «много деталей» и поблагодарил главу Белого дома за «важный сигнал» о гарантиях безопасности для Украины.

«Нет деталей, как это будет работать, и какова будет роль Америки и Европы, что может сделать ЕС. И это наша главная задача, нам нужно, чтобы безопасность работала на практике как статья 5 НАТО», — пояснил украинский президент.

Киев рассматривает вступление в ЕС как часть этих гарантий, добавил Зеленский. «Мы слышали, что Америка и Путин смотрят на это так же», — отметил он.

«Гарантия безопасности — это сильная армия. Это может дать только Украина. Финансирование этой армии, это может дать только, я считаю, Европа. Оружие для этой армии — это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в Соединенных Штатах Америки. Вот это, я считаю, гарантия безопасности», — порассуждал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью CNN, что Россия в ходе переговоров на Аляске согласилась на «прочные» гарантии безопасности для Украины, которые он охарактеризовал как «переломные». По его словам, речь идет о пункте будущего мирного соглашения, который будет представлять из себя аналог статьи 5 договора НАТО (в ней заложен ключевой принцип альянса: нападение на одну или несколько стран-участниц означает нападение на всех членов). США могли бы предложить Украине такую защиту, добавил спецпосланник Трампа. Как отметил Уиткофф, это был «первый раз, когда мы услышали, чтобы русские согласились» на включение подобного пункта в мирное соглашение. Он добавил, что такую договоренность должна одобрить Украина: «Все будет зависеть от того, с чем смогут жить украинцы». В Кремле заявление Уиткоффа не комментировали.

Каких-либо «разделений Украины» быть не может, подчеркнул украинский лидер.

«Если будет такое разделение, это автоматически будет означать, что Европа разделена в отношении Украины, что Европа не имеет общей и прочной позиции по гарантиям безопасности», — высказал мнение Зеленский.

О чем договорились Путин и Трамп на Аляске

По данным Reuters, Россия на переговорах на Аляске 15 августа предложила сделку, по которой Киев должен полностью вывести свои войска из Донбасса в обмен на обещание Москвы заморозить линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей. Согласно предполагаемому «плану Путина», российская сторона готова предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но по-прежнему настаивает на невступлении страны в НАТО.

Трамп поддерживает требование Путина вывести украинские войска из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, заявил Fox News неназванный европейский дипломат. В свою очередь Зеленский отклонил его, утверждают источники Reuters и The Washington Post (WP).

После переговоров на Аляске Трамп заявил, что «теперь все зависит от Зеленского». Он также написал в соцсети Truth Social, что встреча с Путиным прошла «очень хорошо», как и последующий разговор с лидерами Украины и стран Европы. По словам главы Белого дома, «все пришли к мнению», что «лучший способ» положить конец боевым действиям — это «перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».

Во время разговора с участием Трампа и европейских лидеров Зеленский дал понять, что отказывается от идеи прекращения огня и стремится к скорейшему заключению соглашения, сообщили два источника WP.

Путин выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, станут «опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США». По словам главы государства, состоявшийся диалог с американской стороной «приближает нас к нужным решениям».