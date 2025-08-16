В Анкоридже на Аляске завершился саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как мировые СМИ оценили длившиеся несколько часов переговоры — в материале RTVI.

Встреча лицом к лицу с президентом США на Аляске стал «победой» для российского лидера Владимира Путина, пишет Reuters. Агентство отмечает, что в разговоре с журналистами президент России не говорил о своем украинском коллеге Владимире Зеленском, но уточнил, что ждет от Киева и его европейских союзников конструктивного принятия результатов переговоров между США и Россией и что они не должны пытаться «сбить наметившийся прогресс».

Кроме того, Reuters со ссылкой на два источника пишет, что Трамп передал Путину письмо от своей жены Мелании Трамп, в котором та выражала беспокойство по поводу ситуации с вывезенными из зоны боевых действий в Россию детьми. Подробности этого письма не приводятся.

Саммит России и США длился почти три часа на американской военной базе в Анкоридже на Аляске. Стороны назвали встречу хорошей и продуктивной, отметив, что достигли прогресса в решении некоторых вопросов, но о конкретных результатах говорить не стали.

Трамп заявил, что они «добились определенного прогресса», но «сделки пока нет».

Кроме того, после встречи американский президент заявил Fox News, что воздержится от введения пошлин на китайскую нефть после достижения прогресса в переговорах с Путиным. При этом он одобрил дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров для Индии.

Президент США в интервью Fox News Трамп также заявил, что теперь постарается организовать встречу между Путиным и Зеленским, на которой он, возможно, тоже будет присутствовать. Политик не стал говорить, когда и где она может состояться.

Трамп подчеркнул, что Украине «нужно заключить сделку» с Россией: «Послушайте, Россия — очень большая держава, а они — нет». Он пообещал позвонить Зеленскому и лидерам стран НАТО, чтобы рассказать детали переговоров с Путиным. Глава государства добавил, что Вашингтон в течение двух-трех недель обсудит возможность введения санкции против России.

Reuters также обратил внимание на то, что Путина на Аляске встречали «помпезно и торжественно»: с красной ковровой дорожкой и «теплым» приветствием от Трампа.

Агентство также сообщило, что Путин в день своей встречи с Трампом подписал указ, который может открыть путь к возвращению крупнейшей американской нефтяной компании Exxon Mobil в проект «Сахалин-1». Согласно тексту документа, зарубежные участники проекта могут получить свои доли, если предпримут шаги по содействию снятию западных санкций, заключат контракты на поставку необходимого импортного оборудования и переведут средства на счета проекта.

Ранее Exxon, владевшая 30% акций и являвшаяся оператором проекта, вышла из него. Помимо американской компании, партнерами в «Сахалине-1» были «Роснефть», индийская ONGC Videsh и японская SODECO. Российское правительство позволило индийской и японской компаниям сохранить свои доли.

Politico отмечает, что совместная поездка Путина с американским лидером в лимузине последнего «может вызвать опасения на Украине и в Европе, где лидеры призвали Трампа занять твердую позицию в отношении российского лидера».

Итог саммита один, считает CNN, — «сделка не состоялась», а то, что российский и американский лидеры вместе ехали в одной машине, свидетельствует о «победе» Путина.

По мнению телеканала, Трамп теперь считает все более ответственным за прекращение огня Зеленского, требуя от него «заключить сделку».

The Guardian пишет, что Белый дом убрал кадры, где американский лидер аплодирует Путину, из своих соцсетей. Издание также уточняет, что Зеленского и европейских союзников Украины, вероятно, «встревожил язык тела Трампа и его почтительное отношение к Путину, которого он тепло приветствовал на военно-воздушной базе на Аляске и позволил ему прокатиться в президентском лимузине».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что после саммита сложилось ощущение, будто Трамп предоставил Путину все, а сам «ничего не получил взамен»: «Мы опасаемся, что это была не дипломатия, а просто спектакль».

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин сообщил, что президент США, по его мнению, стремится позволить России «делать все, что ей заблагорассудится, вне зависимости от того, насколько это губительно для США и наших союзников». Он добавил, что Трамп «опозорил США».

Bloomberg отмечает, что американский лидер на встрече с Путиным не уточнил, какие пункты переговоров он считает потенциально спорными, сказав лишь, что «их осталось совсем немного»: «Некоторые из них не так важны; один, вероятно, самый важный».

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что «Путин, похоже, снова обыграл Трампа». Он напомнил, что Трамп не добился соглашения о прекращении огня, как обещал, и покинул встречу с Путиным «без каких-либо перспектив того, что он применит обещанные санкции в ближайшем будущем».

«Путин провел встречу на территории США, Трамп польстил Путину. Преимущество на стороне Путина», — сообщил сенатор.

Сэмюэл Чарап, старший научный сотрудник аналитического центра RAND, занимающегося вопросами глобальной политики, заявил Bloomberg, что саммит представлял собой мероприятие с «очень оптимистичной атмосферой», но в котором было «мало конкретики».

«Судя по тому, что сказал Трамп, обсуждались конкретные детали. Ни один из них не раскрыл ничего существенного. Это была очень сдержанная пресс-конференция для Трампа. Он придерживался своего тезиса, и было явно решено, что они не будут раскрывать никаких подробностей», — заявил эксперт.

Также Bloomberg обращает внимание на то, что Трамп вел переговоры с Путиным более 2,5 часа — «дольше, чем во время их встречи в Хельсинки в 2018 году».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные СМИ находятся «в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие»: «Три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США».