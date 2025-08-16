Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершились в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщил Кремль, опубликовав видео прощания глав государств после совместной пресс-конференции.

Кроме того, Кремль отчитался о завершении визита Путина в США, опубликовав видео, на котором президент поднимается на борт самолета. Воздушное судно уже покинуло Аляску и направляется в аэропорт Внуково в Москве, пишут «Известия».

Перед этим Путин возложил цветы к могилам советских летчиков и моряков на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон». Кроме того, глава государства побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.

Трамп также покинул Аляску на своем самолете после окончания переговоров.

Изначально планировалось, что саммит на Аляске пройдет в два этапа: сначала — в узком формате, а после перерыва — в составе делегаций. Однако в итоге состоялись только переговоры в формате «три на три». Встреча продлилась два часа 45 минут.

Помимо Трампа и Путина, в переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Трамп заявил, что стороны не смогли найти полного понимания и не утвердили соглашение по Украине. В свою очередь Путин выразил надежду на то, что достигнутые договоренности «откроют дорогу к миру на Украине» и «положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США». По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы «положить конец» боевым действиям.