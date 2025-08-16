Президент России Владимир Путин встретился с руководителями администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств, чтобы рассказать об итогах российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал визит в США «своевременным и весьма полезным». По его словам, они обсудили с американским лидером Дональдом Трампом «практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе».

«И, конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию», — подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что Москва с уважением относится «к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий».

«И мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — добавил Путин.

Он заявил, что разговор с американской делегацией был «очень откровенным, содержательным»: «На мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям».

Переговоры Путина и Трампа продлились 2 часа 45 минут и прошли в закрытом режиме в формате «три на три». Помимо лидеров двух стран, в переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Путин и Трамп не стали раскрывать детали переговоров, но оба назвали встречу хорошей и конструктивной.

После встречи с российским президентом Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем — с лидерами ЕС. По словам Зеленского, в общей сложности разговор длился 1,5 часа, из которых час они общались один на один. Он добавил, что Трамп его пригласил в понедельник посетить Вашингтон и все обсудить.

Европейские лидеры позднее сообщили, что Трамп во время разговора рассказал, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

Кроме того, журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник рассказал, что Трамп якобы рассказал Зеленскому и лидерам НАТО, что президент России предлагает вместо прекращения заключить с Украиной «всеобъемлющее соглашение» о прекращении конфликта.

По словам собеседника Равида, разговор был «непростым», а президент США поддержал позицию Путина: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

Позднее СМИ со ссылкой на источники рассказали, что американским президентом обсуждалась идея предоставления коллективной защиты Украине по принципу 5-ой статьи НАТО, но при этом страну не принимают в альянс.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уточнила, что Трамп обсуждал идею, предложенную ранее Римом. Как будет работать этот механизм, не уточняется.

Bloomberg, Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что президент США рассказал Зеленскому и лидерам ЕС о предложении России. Москва якобы готова «заморозить» конфликт по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Взамен Россия хочет, чтобы украинские войска покинули Донбасс. Кроме того, Москва предлагает «письменное обещание не нападать на Украину или любую другую европейскую страну», утверждают собеседники СМИ.

Во время выступления перед журналистами после саммита Путин рассказал, что Москва готова работать над обеспечением безопасности Киева: «Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать».