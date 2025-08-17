Жена президента США Дональда Трампа Мелания призвала российского лидера Владимира Путина защитить детей, отметив, что он способен сделать это «одним росчерком пера». Об этом сообщил Fox News, опубликовав текст письма в своем аккаунте в соцсети X.

«Каждый ребенок хранит в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился он в сельской местности или в великолепном мегаполисе. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности. Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за сохранение будущего детей, и это выходит далеко за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех — чтобы каждая душа могла пробуждаться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено», — говорится в обращении первой леди США.

В своем письме Мелания Трамп называет «простую, но глубокую истину»: «каждое поколение рождается с чистотой и невинностью, которые выше географии, политики и идеологии». Обращаясь к Путину, она выражает мнение, что российский лидер согласен с таким утверждением.

«В сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены нести в себе тихий смех, не тронутый мраком вокруг них, — безмолвный протест против сил, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной только России — вы послужите самому человечеству — вы окажете услугу всему человечеству», — продолжает Мелания Трамп.

«Столь смелая идея выходит за рамких любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня же. Время пришло», — призывает первая леди США.

По данным Fox News, Путин прочитал письмо Мелании Трамп сразу же после получения, в присутствии американской и российской делегации во время переговоров на Аляске 15 августа. Как российский президент отреагировал на него, не уточняется. Кремль и Белый дом не комментировали послание первой леди США.

Агентство Reuters, которое первым сообщило об адресованном Путину письме жены Трампа, писало, что в нем поднимается вопрос о положении украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий в Россию. Однако, судя по тексту, опубликованному Fox News, Украина в послании не упоминается ни разу. Письмо первой леди США Путину передал сам Трамп, пишет Reuters.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале поблагодарил Меланию Трамп за призыв к спасению детей. По его словам, «возвращение украинских детей, похищенных Россией, должно быть ключевым условием любого мирного соглашения».

На переговорах в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список детей, которых требует вернуть. В нем 339 фамилий, рассказал глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Он заявил, что детей, которые «в результате сложной ситуации оказались меж двух огней», эвакуировали, но если их родители и другие родственники находятся, детей воссоединяют с семьями.

По итогам переговоров Москвы и Киева, состоявшихся в Стамбуле 23 июля, Мединский заявил, что российская сторона «полностью проработала» список из имен 339 детей, который представила Украина. По его словам, часть из них уже возвращена, по остальным «идет работа».

«Если будут находиться их законные родители — они незамедлительно будут возвращаться. В достатке и безопасности находятся в детских учреждениях. Для нас дети — это святое», — подчеркнул глава российской переговорной делегации.

В начале июня Мединский говорил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в России за последнее время вернул украинской стороне 101 ребенка, в Россию же вернулось 22 ребенка.