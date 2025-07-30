Президент России Владимир Путин нравится первой леди США Мелании Трамп. Об этом в подкасте Pod Force One рассказал американский президент Дональд Трамп. При этом, сам он разочарован в российском коллеге.

«[Путин] ей нравится. С людьми нужно ладить», — заявил лидер Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что его супруга была расстроена в день, когда он провел телефонный разговор с Путиным, так как сразу после него Киев подвергся атаке с неба.

Президент США подчеркнул, что когда-то имел хорошие отношения с лидером России.

В середине июля Трамп заявил, что готов ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров в случае, если Москва и Киев не придут к соглашению по урегулированию конфликта в течение 50 дней. Президент США отметил, что для этого ему не понадобится подписывать специальный законопроект, который находится на рассмотрении Конгресса.

Через две недели после этого Трамп сообщил о своем «разочаровании» в российском лидере и объявил, что планирует сократить временные сроки своего ультиматума до «10 или 12 дней» ввиду отсутствия существенного прогресса в этом процессе. Позднее он уточнил, что срок для решения этой проблемы истечет через 10 дней, а отсчет начался 29 июля.

Комментируя заявления Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона «приняла к сведению» слова Трампа и сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта. Песков также добавил, что «пока процесс нормализации идет ни шатко, ни валко» и отметил, что для продвижения «нужны импульсы с двух сторон».