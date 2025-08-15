Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва должна совершить шаги по урегулированию конфликта с Киевом. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале накануне старта российско-американских переговоров на Аляске.

«Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно», — написал украинский лидер.

Он также сообщил, что провел заседание военного руководства Украины и ожидает доклада разведки «о текущих намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске».

Глава государства также выразил оптимизм относительно исхода встречи Путина и Трампа, подчеркнув важность последующих консультаций с участием украинских представителей.

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — подчеркнул Зеленский.

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост. «‎Ставки высоки!!!» — написал американский лидер.

Ранее испанское издание El Pais сообщало о напряженном ожидании европейских и украинских властей перед российско-американским саммитом на Аляске. В публикации подчеркивается обеспокоенность отсутствующих на встрече лидеров Украины и Европы из-за возможного сближения позиций российского и американского президентов.

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом запланированы на 15 августа и пройдут на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Начало саммита назначено на 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Накануне, 13 августа, состоялась видеоконференция европейских лидеров с участием президентов Украины и США. В ходе обсуждения партнеры обратились к Трампу с призывом учитывать интересы европейской и украинской безопасности в предстоящем диалоге с российским президентом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Украина может согласиться на передачу части своих территорий России, но только при получении гарантий безопасности, включающих военные поставки и перспективу вступления в НАТО.

Также поступала информация, что Дональд Трамп рассматривает возможность предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным металлам в обмен на прекращение боевых действий на Украине. В то же время, по данным других источников, американский президент заверил европейских лидеров, что не станет обсуждать с Россией территориальные уступки Украины ради достижения мира.